0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Львов первым в Украине интегрировал автоматические штрафы за парковку в «Дії»

8
Львов первым в Украине интегрировал автоматические штрафы за парковку в «Дії»
Львов первым в Украине интегрировал автоматические штрафы за парковку в «Дії»
Львов стал первым городом в Украине, в котором штрафы за нарушение правил парковки будут автоматически отражаться в «Дії». Теперь водители могут проверить постановление, вынесенное инспекторами по парковке, и оплатить его онлайн — в несколько кликов и без бумажных сообщений.
Об этом сообщил руководитель департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Олег Забарило.
По его словам, львовяне смогут своевременно получать информацию о штрафах, воспользоваться скидкой при ранней оплате, а также избегать недоразумений, связанных с почтовыми сообщениями.
Львов первым в Украине интегрировал автоматические штрафы за парковку в «Дії»
В настоящее время в приложении «Дія» может появляться техническое сообщение «кроме штрафов за парковку», поскольку система проходит этап обновления. В ближайшее время этот текст будет изменен.
В «Дію» попадают не сообщения, оставленные инспекторами после фиксации нарушения, а формируемые в течение двух месяцев административные постановления, пояснил руководитель управления безопасности и уличной инфраструктуры Максим Смилевский.
Кроме «Дії», штраф за ненадлежащую парковку во Львове можно оплатить в чат-боте @inspector_lviv, на сайте inspector.lviv.ua, через QR-код на сообщении или постановлении, в электронном кабинете водителя на сайте МВД или через различные платежные системы.
По материалам:
The Village Україна
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems