Львов первым в Украине интегрировал автоматические штрафы за парковку в «Дії»
Львов стал первым городом в Украине, в котором штрафы за нарушение правил парковки будут автоматически отражаться в «Дії». Теперь водители могут проверить постановление, вынесенное инспекторами по парковке, и оплатить его онлайн — в несколько кликов и без бумажных сообщений.
Об этом сообщил руководитель департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Олег Забарило.
По его словам, львовяне смогут своевременно получать информацию о штрафах, воспользоваться скидкой при ранней оплате, а также избегать недоразумений, связанных с почтовыми сообщениями.
В настоящее время в приложении «Дія» может появляться техническое сообщение «кроме штрафов за парковку», поскольку система проходит этап обновления. В ближайшее время этот текст будет изменен.
В «Дію» попадают не сообщения, оставленные инспекторами после фиксации нарушения, а формируемые в течение двух месяцев административные постановления, пояснил руководитель управления безопасности и уличной инфраструктуры Максим Смилевский.
Кроме «Дії», штраф за ненадлежащую парковку во Львове можно оплатить в чат-боте @inspector_lviv, на сайте inspector.lviv.ua, через QR-код на сообщении или постановлении, в электронном кабинете водителя на сайте МВД или через различные платежные системы.
