0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы
ПРОМО

Uniswap интегрирует Solana для беспрепятственного обмена токенами, а лига XYZVerse CS2 с 5,5 млн участников вызывает всплеск

Криптовалюта
15
Uniswap интегрирует Solana для беспрепятственного обмена токенами, а лига XYZVerse CS2 с 5,5 млн участников вызывает всплеск
Uniswap интегрирует Solana для беспрепятственного обмена токенами, а лига XYZVerse CS2 с 5,5 млн участников вызывает всплеск
Uniswap добавляет поддержку Solana, что делает обмен токенами более плавным в большем количестве сетей. В то же время XYZVerse привлекает внимание, поскольку новая игровая лига CS2 с 5,5 млн участников вызывает ажиотаж, что способствует всплеску предпродажи токенов на 15 млн долларов. Эти новые шаги могут изменить тенденции в торговле и играх. Что эти изменения означают для рынка?

Предпродажа XYZ набирает обороты, поскольку XYZVerse представляет лигу CS2

Спрос инвесторов на $XYZ резко ускорился после того, как XYZVerse объявила о запуске своей криптовалютной лиги Counter-Strike 2.
Предстоящий турнир с призовым фондом в 5,5 миллиона долларов привлек новое внимание к экосистеме проекта и поднял активность предпродажи до новых высот.
Продажа токенов, которая сейчас находится на 18-м из 28 этапов, уже завершена на 98%, и собрано более 15 миллионов долларов из конечной цели в 22 миллиона долларов.
Каждый последующий этап повышает цену токена, которая увеличивается с 0,0001 доллара вначале до 0,009295 доллара на следующем этапе предпродажи. Планируемая цена листинга токена составляет 0,10 доллара, что почти на 1300% выше текущей цены предпродажи в 0,00715 доллара.
Ускорение темпов продаж подчеркивает растущее доверие к модели XYZVerse, которая связывает киберспорт, блокчейн и участие фанатов через единый утилитарный токен.
Если динамика сохранится, $XYZ может стать одним из самых успешных токенов предпродажи года — токеном, созданным не только для спекуляции, но и как топливо, движущее новую эру киберспорта на блокчейне.
Присоединяйтесь к XYZVerse до начала следующего раунда

$XYZ — топливо, питающее следующее поколение киберспорта

В основе XYZVerse лежит стремление объединить игры и криптовалюту в единую, беспроблемную среду. $XYZ — это утилитарный движок, стоящий за всем этим, который обеспечивает голосование, вознаграждения и призовые фонды, одновременно связывая игроков, фанатов и блокчейн в режиме реального времени.
Связь между $XYZ и лигой XYZVerse Counter-Strike 2 прямая. Каждый матч, голосование и распределение призов осуществляются на блокчейне, работающем на основе самого токена.
Uniswap интегрирует Solana для беспрепятственного обмена токенами, а лига XYZVerse CS2 с 5,5 млн участников вызывает всплеск
Такая цепочка устраняет посредников и делает экосистему соревнований полностью прозрачной — от вознаграждений игроков до вовлечения фанатов.
Для держателей токенов $XYZ представляет собой гораздо больше, чем просто спекуляцию. Владение токенами дает:
  • Доступ к эксклюзивным турнирам и мероприятиям сообщества
  • Право на получение вознаграждений за стейкинг и аирдропы, связанные с достижениями лиги
  • Право голоса по картам, заявкам команд и решениям лиги
  • Ранний доступ к NFT и интеграции партнеров в экосистеме XYZVerse
Если XYZVerse успешно привлечет миллионы фанатов Counter-Strike в криптоарену, $XYZ может стать одним из первых активов, которые сделают киберспорт по-настоящему ончейнным и по-настоящему массовым.

Три сценария после листинга

По мере приближения дебюта Counter-Strike 2 League в 2026 году интерес рынка к $XYZ продолжает расти. Аналитики ожидают, что после листинга спрос будет быстро расти, чему будут способствовать расширение партнерских отношений, привлечение фанатов и глобальная известность киберспорта.
  1. Консервативный сценарий: $XYZ стабилизируется на уровне 0,12−0,15 доллара, что отражает рост на 20−50% по мере постепенного наращивания ликвидности.
  2. Оптимистичный сценарий: Сильная тяга к киберспорту и листинг на биржах приводят к росту токена до 0,20−0,25 доллара, что на 180−250% выше уровня листинга.
  3. Бычий прорыв: если лига привлечет крупных спонсоров и получит широкую известность, $XYZ может подняться до 0,30−0,35 доллара, что обеспечит рост на 250−350% после запуска.
По мере того как CS2 League привлекает внимание всего мира, XYZVerse быстро завоевывает позиции значимой силы как в сфере мемов, так и в сфере игр. Если текущая траектория роста сохранится, этот проект может переопределить влияние мем-монеты в развивающейся сфере криптовалютных киберспортивных соревнований.
Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:
https://xyzverse.io/, https://t.me/xyzverse
По материалам:
xyzverse.io
Криптовалюта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems