Кэти Вуд накапливает SOL на фоне препятствий для ETF — именно тогда, когда XYZVerse запускает свой флагманский турнир CS2

Криптовалюта
19
Пока регуляторы обсуждают будущее крипто-ETF, инвесторы, такие как Кэти Вуд, не ждут согласования. По сообщениям, генеральный директор ARK Invest увеличил свое участие в Solana (SOL) посредством стратегических холдингов и партнерств в инфраструктуре, продемонстрировав твердую веру в долгосрочный потенциал сети, даже несмотря на препятствия для ETF. Недавний приток 291 миллиона долларов в Solana еще раз подчеркивает, что доверие институциональных инвесторов выходит за пределы Bitcoin и Ethereum.
В то же время, на противоположном конце спектра Web3 XYZVerse поражает криптосообщество запуском своего первого турнира Counter-Strike 2 на блокчейне с призовым фондом в 5,5 миллиона долларов. Эта мера, работающая на токенах $XYZ и данных матчей, проверенных блокчейном, сочетает зрелищность киберспорта с полезностью криптовалюты — и уже вызвала ажиотаж предпродажи, благодаря которой проект собрал более 15 миллионов долларов.

Токены XYZ быстро распродаются после объявления о запуске криптовалютной лиги CS2

Собрано 15 миллионов долларов и это еще не все — импульс растет, поскольку XYZVerse переносит киберспорт в блокчейн.

Ажиотаж вокруг XYZVerse достигает новых высот. После объявления о запуске лиги Counter-Strike 2 (CS2) на основе криптовалюты с призовым фондом в 5,5 миллиона долларов, предпродажа токенов $XYZ проекта быстро набирает обороты — сейчас собрано более 15 миллионов долларов из запланированных 22 миллионов.
С 18 этапом из 24 уже завершенным на 98% спрос превышает ожидания, поскольку инвесторы спешат обеспечить себе распределение, прежде чем цены снова поднимутся. Следующий этап поднимет цену с 0,00715 до 0,009295 долларов, постепенно приближаясь к запланированной цене листинга в 0,10 доллара.
Узнайте, как присоединиться к предпродаже XYZ

Е-спорт встречается с блокчейном

Будущая CS2 League станет первым в истории киберспортивным мероприятием, работающим на криптовалюте — смелым экспериментом, который будет сочетать прозрачность блокчейна с конкурентными играми. Десять команд будут бороться за победу, но революционным этот турнир делает то, как в него интегрированы болельщики и держатели токенов.
С помощью 100 USDT-пассов зрители могут голосовать за карты, прогнозировать результаты матчей, просматривать эксклюзивные VOD и зарабатывать цифровые коллекционные предметы — все это отслеживается и проверяется в цепочке. Каждое действие становится частью прозрачной, неизменной записи соревнований.

Воздействие на $XYZ

Эта новость вызывает заметный рост заинтересованности в блокчейне и доверии инвесторов.
● Взрывная популярность: прогнозируется более 1 миллиона просмотров на Twitch, YouTube и других платформах.
● Расширение экосистемы: тысячи новых геймеров, создателей и инвесторов присоединяются к сообществу XYZVerse.
● Польза в действии: лига представляет новые случаи использования $XYZ, от пропусков до управления и вознаграждений.
● Устойчивый рост: сезон 1 — это только начало, будущие турниры уже запланированы.
Связь между токеном и лигой прямая — каждый матч, каждое голосование, каждая раздача призов проходит через блокчейн, работающий на $XYZ.

Ускорение предпродажи и показатели токена

Предпродажа входит в финальную стадию, и инвесторы осознают ее потенциальный выигрыш. С начальной цены 0,0001 доллара до текущей 0,00715 доллара $XYZ уже продемонстрировал экспоненциальный рост на начальном этапе — и может еще предложить около 1300% выигрыша к листингу, если динамика сохранится.
ЭтапЦена $XYZ
Начальная0,0001
Текущая0,00715
Следующая0,009295
Листинг0,10
Скорость продаж отражает растущее доверие к XYZVerse. Компания создает токенизированную развлекательную экосистему, объединяющую криптоинвесторов, геймеров и создателей на одной прозрачной платформе.

За пределами ажиотажа: построение устойчивой экосистемы

Долгосрочная перспектива XYZVerse заключается в превращении пространства мем-монет в нечто интерактивное, интересное и ориентированное на сообщество.
Владельцы $XYZ получают реальные преимущества:
● Ранний доступ к киберспортивным событиям и турнирам
● Вознаграждения за стейкинг и щедрые айрдропы
● Скидки на входные билеты
● Права управления, влияющие на будущие разработки
Чтобы вознаградить участников, команда выделила 10% от общего объема (около 10 миллиардов токенов) для айрдропов сообщества — это одно из самых больших выделений в отрасли.

Вывод

Успех предпродажи XYZVerse показывает, что рынок готов к новому виду криптопроекта — сочетающему развлечения, полезность и прозрачность.
Учитывая, что CS2 League привлекает внимание всего мира, а предпродажа подходит к концу, XYZVerse становится серьезным конкурентом как в секторе мемов, так и в игровой отрасли. Если рост продолжится такими темпами, проект может переосмыслить возможности мем-монет в меняющемся мире криптовалютных киберспортивных соревнований.
Больше информации о XYZVerse (XYZ) вы можете найти здесь:
https://xyzverse.io/
По материалам:
xyzverse.io
