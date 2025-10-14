ПРОМО Оракулы удерживают позиции на рынка — LINK смотрять на XYZVerse по CS2 как пример смарт-контрактов Сегодня 19:10 — Криптовалюта

По мере стабилизации криптовалютных рынков после нестабильной недели сети оракулов удерживают свои позиции, а Chainlink (LINK) демонстрирует стабильный рост на фоне возобновления интереса к реальным данным. Хотя LINK потерял 10% за последние 7 дней и 22% за месяц, за 6 месяцев токен все еще вырос на 60%, что свидетельствует о том, что быки не покинули поле.

Параллельно с этим XYZVerse привлекает внимание наблюдателей LINK благодаря другому виду инноваций, основанных на оракулах: своей системе голосования в цепочке для новой лиги Counter-Strike 2. Эта функция позволяет фанатам отдавать проверяемые голоса по картам и результатам матчей напрямую через смарт-контракты — некоторые считают это убедительной демонстрацией в реальном мире того, как инфраструктура блокчейна может способствовать развитию массовых цифровых технологий.

XYZVerse запускает лигу CS2 с призовым фондом 5,5 миллиона долларов, выходя за рамки мем-монет

XYZVerse продолжает развиваться за пределами мем-культуры, создавая реальную инфраструктуру вокруг своей растущей экосистемы киберспорта. После запуска первой лиги Counter-Strike 2 с призовым фондом в 5,5 миллиона долларов, проект теперь изучает высокопроизводительную сеть Polygon для предоставления токенизированных вознаграждений, автоматических выплат и игровых стимулов для игроков и фанатов.

Интеграция позволит участникам лиги осуществлять мгновенные и недорогие транзакции, а также расширит возможности для стейкинга, коллекционирования и игровой экономики.

Для зрителей вознаграждения на основе Polygon могут означать прямое участие — от прогнозирования результатов матчей до заработка ограниченных серий NFT, связанных с игровыми показателями. Этот подход соответствует более широкой цели XYZVerse: объединить развлечения, соревнования и право собственности в одном опыте на базе блокчейна.

В центре этой экосистемы находится токен $XYZ, который связывает все уровни взаимодействия — от входных билетов до распределения призов. Его дефляционная структура и интеграция с bookmaker.XYZ добавляют постоянный спрос за счет утилит для ставок, бонусов и функциональности «играй, чтобы заработать». С более чем 15 миллионами долларов, собранными в ходе предварительной продажи, и ростом цены токена с 0,0001 до 0,00715 доллара, популярность сообщества продолжает расти как среди крипто-аудитории, так и среди игроков.

Создан для бойцов, построен для чемпионов

XYZVerse создает сообщество для тех, кто жаждет больших прибылей в криптовалюте — неустанных, амбициозных, стремящихся к доминированию. Это монета для настоящих бойцов — с таким же настроем, как у спортсменов и спортивных фанатов. $XYZ — это токен для любителей острых ощущений, которые ищут следующую крупную мем-монету.

Центральным элементом истории XYZVerse является XYZepe — боец на арене мем-монет, сражающийся за подъем в рейтингах и выход на вершину CoinMarketCap. Станет ли он следующим DOGE или SHIB? Время покажет.

Сообщество на первом месте

В XYZVerse сообщество управляет всем. Активные участники получают солидные вознаграждения, а команда выделила 10% от общего количества токенов — около 10 миллиардов $XYZ — для аирдропов, что делает его одним из крупнейших аирдропов в истории.

Опираясь на прочную токеномику, стратегические листинги на CEX и DEX, а также регулярные сжигания токенов, $XYZ создан для победы в чемпионате. Каждый шаг направлен на то, чтобы усилить динамику, стимулировать рост цен и сплотить лояльное сообщество, которое понимает, что это может быть началом чего-то легендарного.

Заключение

LINK выглядит стабильно на фоне бычьего рынка, но XYZVerse (XYZ), первый мемкоин для всех видов спорта, объединяет поклонников футбола, баскетбола, ММА и Dota через голосование GameFi, нацеливаясь на рост, подобный PEPE.

