XRP взлетел на 10% - XYZVerse осмеливается сравниться с альткойнами благодаря реальной полезности CS2

XRP подскочил на 10% после того, как Вашингтон сигнализировал о временной паузе в эскалации торговой войны, что подняло настроение в отношении рисковых активов и придало новый оптимизм криптовалютному рынку. На волне возобновления доверия XYZVerse делает смелый шаг за пределы спекуляций, запуская реальную утилиту Counter-Strike 2. В то время как трейдеры гонятся за краткосрочной прибылью, проект делает ставку на то, что долгосрочная ценность будет заключаться в объединении фанатов киберспорта с реальной функциональностью Web3.

Спрос на $XYZ растет по мере того, как компания представляет первую лигу CS2 с призовым фондом в 5,5 миллионов долларов

XYZVerse переписывает правила вступления новичков в Web3 — не через кошельки и учебные пособия, а через игры, соревнования и культуру. Его модель проста: сначала сделать криптовалюту интересной, а затем — ценной.

Проект Counter-Strike 2 League в блокчейне с призовым фондом в 5,5 миллиона долларов объединяет киберспорт и блокчейн в формате, который может понравиться любому — предварительный опыт работы с криптовалютой не требуется.

Каждая команда объединяет инфлюенсеров, основателей проектов и игроков сообщества, превращая матчи в совместные мероприятия, стирающие грань между зрителями и участниками.

Вход стоит 100 USDT, и обладатели пропусков могут голосовать за карты, предсказывать результаты, собирать цифровые награды и получать доступ к эксклюзивным повторам — все это благодаря токену $XYZ. То, что кажется обычным турниром, на самом деле является живой демонстрацией токенизированного взаимодействия и блокчейн-наград в реальном времени.

Динамика цен и планы листинга

На этапе предпродажи токен $XYZ демонстрировал устойчивый рост. С момента запуска его цена выросла до 0,00715 доллара, а на следующем этапе она должна подняться до 0,009295 доллара. При ожидаемой цене листинга в 0,10 доллара токен будет запущен на ведущих CEX и DEX.

На данный момент собрано более 15 миллионов долларов, и предпродажа приближается к еще одному важному рубежу в 20 миллионов долларов. Такой быстрый прогресс свидетельствует о высоком спросе со стороны как розничных, так и институциональных инвесторов.

Путь к победе

В XYZVerse решения принимает сообщество. Активные участники получают в награду за свою преданность токены XYZ, раздаваемые в рамках аирдропа. Это игра, в которой самые увлеченные игроки выигрывают по-крупному.

Благодаря надежной токеномике, стратегическому листингу на CEX и DEX и постоянному сжиганию токенов, $XYZ создан для победы в чемпионате. Каждый ход призван продвинуть его дальше, укрепить его цену и сплотить сообщество верующих, которые считают, что это начало чего-то легендарного.

Заключение

XRP достигает новых максимумов по мере ускорения роста в 2025 году. XYZVerse идет следом, сочетая мемы, спорт и игру CS2, предлагая ранним инвесторам токен, основанный на культуре, который готов затмить предыдущие успехи мемов.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

