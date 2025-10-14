0 800 307 555
Криптовалютный рынок обвалился на 150 миллиардов долларов за сутки

Криптовалюта
Мировой рынок криптовалют потерял около 150 млрд долл. после новой волны снижения активов, спровоцированной ростом напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином.
Об этом сообщает Bloomberg.
Биткойн, крупнейший цифровой актив по рыночной стоимости, упал на 3,75% до около 111 500 долларов во вторник утром в Лондоне, а Эфир упал на 7,5% до уровня ниже 4000 долларов.
Токены поменьше, более волатильные, упали еще больше, что привело к снижению совокупной рыночной стоимости всех криптовалют на более чем 150 миллиардов долларов за 24 часа, согласно данным CoinGecko.
Падение произошло после того, как Китай ввел ограничения на американские подразделения Hanwha Ocean Co., одного из крупнейших судостроителей Южной Кореи, в ответ на меры США против китайского судостроительного сектора.
Ранее около 19 миллиардов долларов криптовалютных позиций с кредитным плечом были ликвидированы в результате начавшейся 10 октября жесткой распродажи, после того как президент США Дональд Трамп угрожал Китаю более жесткими пошлинами в ответ на новые экспортные ограничения.
Рынки цифровых активов кратковременно восстановились, чтобы компенсировать убытки в понедельник, но большинство основных токенов снова стали падать.
Распродажа в выходные стала резкой перезагрузкой для криптовалюты. Инвесторы вывели 756 миллионов долларов из американских биржевых фондов Bitcoin и Ether в понедельник, подчеркнув нервозность среди трейдеров.
По материалам:
Економічна Правда
Криптовалюта
