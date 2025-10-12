В США поддержат криптовыплатами молодежь с низким доходом
В США запустили программу помощи молодым жителям Нью-Йорка с низким доходом, которая предусматривает выплату 12 тысяч долларов в криптовалюте в течение пяти месяцев.
Об этом сообщает Bloomberg CityLab.
Цель программы
Это первая программа прямой помощи в Соединенных Штатах, которая платит криптовалюту.
Программу финансирует криптоплатформа Coinbase, а администрирует некоммерческая организация GiveDirectly.
Выплаты производят в валюте USDC. Программа не требует никаких обязательств от получателей — те вольны распоряжаться средствами, как пожелают.
Цель — «предоставление финансовой поддержки и криптообразования для молодых ньюйоркцев и демонстрация того, как платежи на основе блокчейна могут оказать положительное влияние».
В программе принимают участие 160 ньюйоркцев в возрасте от 18 до 30 лет.
Coinbase входит в сеть технологических компаний, жертвующих криптовалюту в надежде продвинуть свое видение цифровой экономики.
В целом — это часть подхода, согласно которому прямые денежные выплаты, позволяющие получателям помощи самим распоряжаться средствами, понимая собственные потребности, эффективнее предоставления определенных вещей и услуг.
Пилотный проект GiveDirectly и Coinbase перечисляет участникам крупную разовую выплату в размере 8 тысяч долларов и далее меньше траншей по 800 долларов. Идея в том, что единовременная выплата крупной суммы должна облегчить первоначальные инвестиции в образование или жилье.
Некоммерческая организация применила подобный подход в эксперименте в Кении 2018 года.
Люди, получившие большую сумму наличных авансом, имели больше шансов начать бизнес и сообщали о большем росте доходов, чем люди, получавшие такую же сумму, но частями в течение двух лет.
Нью-Йоркская программа сложнее тем, что выдает сумму в криптовалюте. В частности, потому, что ценность криптовалюты колеблется.
Хотя цифровые валюты, такие как BTC, известны своей волатильностью, USDC обещает большую стабильность, поскольку он привязан к стоимости доллара и обеспечен наличными или ее эквивалентами, такими как казначейские облигации.
Ранее Finance.ua рассказывал, какие цифровые валюты самые популярные среди украинцев и как их используют.
Крипта в Украине: от сбережений до международных переводов
