ТОП-5 доступных городов Европы для семейного отдыха этой осенью (фото)

Осень — отличное время для путешествий, ведь жара уже не докучает, а толпы туристов уменьшились. К тому же именно сейчас можно выбрать недорогие европейские направления, которые идеально подойдут для семейного отдыха.

Эксперт по семейным путешествиям и основательница блога The Travel Mum Джен Карр поделилась с изданием Express лучшими вариантами бюджетных направлений для семейных поездок.

Порту, Португалия

Этот компактный и уютный город подойдет для короткого путешествия. По словам эксперта, Порту спокойнее столицы страны, Лиссабон, а цены — значительно ниже.

Авиабилеты осенью из многих европейских городов стоят менее 100 фунтов в оба конца, что делает его отличным выбором для бюджетных семейных поездок.

Будапешт, Венгрия

Семьям с детьми Джен Карр советует посетить остров Маргарет — большой парк в центре Будапешта, расположенный на реке Дунай между историческими частями города Буда и Пешт.

Здесь есть детские площадки, педальные тележки и небольшой зоопарк. Кроме того, можно прокатиться на фуникулере и насладиться видами города.

Туристам стоит приобрести Budapest Card, которая обеспечивает неограниченное пользование общественным транспортом, речной круиз и бесплатный доступ к многочисленным достопримечательностям.

Краков, Польша

Город привлекает туристов сочетанием истории, шарма и доступной цены в одном месте. Здесь есть целый ряд развлечений для детей, а цены на гостиницы и рестораны намного ниже, чем во многих европейских городах.

Главный совет Джен — посетить молочные бары (bar mleczny), где подают вкусное польское лакомство всего за несколько евро.

Копенгаген, Дания

Хотя город считают дорогим, осенний отдых в Копенгагене может обойтись дешевле.

По словам эксперта, семьи могут сэкономить, посещая фуд-холлы с демократичными ценами.

Она также советует приобрести Copenhagen Card, что открывает доступ к более чем 80 достопримечательностям, бесплатному проезду, а также позволяет добавлять детей бесплатно.

Прага, Чехия

Город со сказочной архитектурой, который всегда очаровывает туристов. В Праге вы можете прогуляться пешком через Карлов мост, наслаждаясь выступлениями уличных артистов, или отправиться в речной круиз, что особенно нравится детям.

Главный совет — избегать такси, ведь поезда и трамваи в Праге дешевле и надежнее.

