Индия и Китай возобновят авиасообщение после пятилетнего перерыва

В октябре Индия и Китай планируют возобновить прямое авиасообщение после перерыва, который длился около пяти лет. Начался он из-за пандемии, затем — из-за политической напряженности между двумя странами.

26 октября индийский лоукостер IndiGo возобновит ежедневные рейсы между Калькуттой на востоке Индии и Гуанчжоу на юге Китая, говорится в сообщении. Другие маршруты, включая Дели — Гуанчжоу, будут открыты при получении регуляторных разрешений и наличии слотов.

Когда приостановили рейсы

Прямые рейсы приостановили еще с началом пандемии COVID-19 в 2020 году.

«После ослабления пандемийных ограничений по всему миру рейсы между Индией и Китаем так и не возобновились. В частности, это произошло из-за политической напряженности, вызванной пограничными спорами и резким ухудшением двусторонних отношений», — сообщает сайт.

Все это время между Индией и Китаем выполнялись рейсы через третьи страны (Сингапур, Бангкок, Гонконг и др.), что увеличивало время и стоимость поездок. Возвращение прямых рейсов сократит время путешествия и потенциально снизит стоимость авиабилетов.

Теперь рейсы будут возобновлены, но обе стороны будут следить за тем, какая будет загруженность авиалайнеров и т. д. , прежде чем расширять операции.

