Индия и Китай возобновят авиасообщение после пятилетнего перерыва
В октябре Индия и Китай планируют возобновить прямое авиасообщение после перерыва, который длился около пяти лет. Начался он из-за пандемии, затем — из-за политической напряженности между двумя странами.
Об этом пишет издание ЦТС.
26 октября индийский лоукостер IndiGo возобновит ежедневные рейсы между Калькуттой на востоке Индии и Гуанчжоу на юге Китая, говорится в сообщении. Другие маршруты, включая Дели — Гуанчжоу, будут открыты при получении регуляторных разрешений и наличии слотов.
Когда приостановили рейсы
Прямые рейсы приостановили еще с началом пандемии COVID-19 в 2020 году.
«После ослабления пандемийных ограничений по всему миру рейсы между Индией и Китаем так и не возобновились. В частности, это произошло из-за политической напряженности, вызванной пограничными спорами и резким ухудшением двусторонних отношений», — сообщает сайт.
Все это время между Индией и Китаем выполнялись рейсы через третьи страны (Сингапур, Бангкок, Гонконг и др.), что увеличивало время и стоимость поездок. Возвращение прямых рейсов сократит время путешествия и потенциально снизит стоимость авиабилетов.
Теперь рейсы будут возобновлены, но обе стороны будут следить за тем, какая будет загруженность авиалайнеров
и т. д., прежде чем расширять операции.
