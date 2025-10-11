0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Трамп заявил о дополнительных 100% пошлинах на товары из Китая: реакция рынков

Мир
42
Трамп заявил о дополнительных 100% пошлинах на товары из Китая: реакция рынков
Трамп заявил о дополнительных 100% пошлинах на товары из Китая: реакция рынков
Дональд Трамп пригрозил ввести новые 100% пошлины на китайские товары и ограничить экспорт критически важного программного обеспечения с 1 ноября или раньше, если Пекин не пересмотрит свою «агрессивную торговую политику». После этих заявлений фондовые, сырьевые и крипторинки пережили самый плохой день за последние месяцы.
Об этом пишут FT и Bloomberg.

Что предшествовало

Пекин на этой неделе ввел свои ограничения на экспорт редкоземельных металлов и минералов, необходимых для производства магнитов, аккумуляторов и военных компонентов.
Читайте также
Теперь любая иностранная компания, экспортирующая продукцию с даже незначительным содержанием китайских редкоземей, должна получить разрешение правительства КНР.
Трамп назвал это «враждебным и неожиданным шагом» и пригрозил отменить встречу с Си Цзиньпином, которая должна была состояться в конце октября во время саммита APEC в Южной Корее.
Впоследствии президент США предположил, что встреча все-таки может состояться, но «все зависит от дальнейших действий Китая».

Реакция рынков

Рынки мгновенно отреагировали на распродажу рисковых активов. Индекс S&P 500 упал на 2,7% - больше всего с апреля, Nasdaq Composite потерял 3,6%. Индекс волатильности VIX подскочил до максимума с июня.
Читайте также
Доходность двухлетних гособлигаций США снизилась до минимума за три недели, а доллар ослаб на 0,7% в корзину основных валют.
На сырьевом рынке Brent подешевел на 3,8% - до $62,73 за баррель, а WTI опустился ниже $59 — до самого низкого уровня с мая.
Золото поднялось до отметки в $4000 за унцию, приблизившись к новому рекордному максимуму, ведь инвесторы массово искали «тихие гавани».
Крипторинок получил удар, который аналитики назвали «черным лебедем».
Читайте также
Bitcoin упал более чем на 12%, со $125 000 до $112 500, а общий объем ликвидаций превысил $19 млрд в сутки — рекорд за всю историю.
По данным Coinglass, более 1,6 млн трейдеров были вынуждены закрыть позиции, большинство из них — в течение часа после заявления Трампа.
Напомним, первые эхо очередной торговой войны США и Китая прозвучали еще в феврале 2025 года.
После введения Вашингтоном 10% пошлин на все китайские товары, Пекин ответил повышением тарифов на уголь, сжиженный природный газ, нефть, сельскохозяйственную технику и крупные автомобили из США.
Впоследствии стороны договорились о 90-дневном перемирии после введения рекордных пошлин — 145% со стороны США и 125% в ответ со стороны Китая.

Как торговая политика Трампа влияет на валютный рынок: доллар, юань, гривну

По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems