Трамп заявил о дополнительных 100% пошлинах на товары из Китая: реакция рынков Сегодня 10:20 — Мир

Трамп заявил о дополнительных 100% пошлинах на товары из Китая: реакция рынков

Дональд Трамп пригрозил ввести новые 100% пошлины на китайские товары и ограничить экспорт критически важного программного обеспечения с 1 ноября или раньше, если Пекин не пересмотрит свою «агрессивную торговую политику». После этих заявлений фондовые, сырьевые и крипторинки пережили самый плохой день за последние месяцы.

Bloomberg. Об этом пишут FT

Что предшествовало

Пекин на этой неделе ввел свои ограничения на экспорт редкоземельных металлов и минералов, необходимых для производства магнитов, аккумуляторов и военных компонентов.

Теперь любая иностранная компания, экспортирующая продукцию с даже незначительным содержанием китайских редкоземей, должна получить разрешение правительства КНР.

Трамп назвал это «враждебным и неожиданным шагом» и пригрозил отменить встречу с Си Цзиньпином, которая должна была состояться в конце октября во время саммита APEC в Южной Корее.

Впоследствии президент США предположил, что встреча все-таки может состояться, но «все зависит от дальнейших действий Китая».

Реакция рынков

Рынки мгновенно отреагировали на распродажу рисковых активов. Индекс S&P 500 упал на 2,7% - больше всего с апреля, Nasdaq Composite потерял 3,6%. Индекс волатильности VIX подскочил до максимума с июня.

Доходность двухлетних гособлигаций США снизилась до минимума за три недели, а доллар ослаб на 0,7% в корзину основных валют.

На сырьевом рынке Brent подешевел на 3,8% - до $62,73 за баррель, а WTI опустился ниже $59 — до самого низкого уровня с мая.

Золото поднялось до отметки в $4000 за унцию, приблизившись к новому рекордному максимуму, ведь инвесторы массово искали «тихие гавани».

Крипторинок получил удар, который аналитики назвали «черным лебедем».

Bitcoin упал более чем на 12%, со $125 000 до $112 500, а общий объем ликвидаций превысил $19 млрд в сутки — рекорд за всю историю.

По данным Coinglass, более 1,6 млн трейдеров были вынуждены закрыть позиции, большинство из них — в течение часа после заявления Трампа.

Напомним, первые эхо очередной торговой войны США и Китая прозвучали еще в феврале 2025 года.

После введения Вашингтоном 10% пошлин на все китайские товары, Пекин ответил повышением тарифов на уголь, сжиженный природный газ, нефть, сельскохозяйственную технику и крупные автомобили из США.

Впоследствии стороны договорились о 90-дневном перемирии после введения рекордных пошлин — 145% со стороны США и 125% в ответ со стороны Китая.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.