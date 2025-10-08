Финляндия планирует ввести пошлины на все товары из россии Сегодня 07:35 — Мир

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен после встречи в Варшаве 6 октября с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским объявила о намерении наложить пошлины на весь импорт из россии.

Об этом сообщает DW.

Во время Варшавской конференции по человеческому измерению Валтонен подчеркнула , что агрессия россии против Украины нарушает международное право и принципы Хельсинкского итогового акта, подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также сопровождается депортациями, нападениями на гражданских и военными преступлениями.

Сотрудничество Финляндии и Польши

В интервью польскому общественному вещателю TVP министр отметила , что Финляндия и Польша сотрудничают в сфере безопасности и остаются непоколебимыми в поддержке Украины и сдерживании возможностей россии продолжать войну.

Сикорский подтвердил , что Финляндия является надежным партнером Польши в ЕС и НАТО, поддерживает использование российских замороженных активов для помощи Украине, а также отметил систему гражданской обороны Финляндии и необходимость совместной борьбы с российским «теневым флотом» в Балтийском море.

Ранее Finance.ua писал о том, что Финляндия намерена создать самую большую армию в Евросоюзе. Правительство Финляндии подало в парламент законопроект, имеющий целью увеличить военный резерв на 125 тысяч человек. Следовательно, к 2031 году численность финской армии в военное время превысит один миллион человек, что сделает ее самой большой в Евросоюзе.

