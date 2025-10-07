0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Молдова присоединилась к европейской системе платежей SEPA

Мир
2
Молдова присоединилась к европейской системе платежей SEPA
Молдова присоединилась к европейской системе платежей SEPA
Молдова 6 октября стала операционной частью Единой зоны платежей в евро (SEPA — Single Euro Payments Area). Она объединяет 41 страну и позволяет осуществлять трансграничные платежи в евро по условиям и тарифам внутренних транзакций ЕС.
Об этом сообщает местное издание Point.
В настоящее время уже восемь коммерческих банков Молдовы участвуют в SEPA, что позволяет им обрабатывать платежи в евро на тех же условиях, что и финансовые учреждения ЕС.

Что это даст

Присоединение к SEPA означает, что переводы в евро станут быстрее, безопаснее и дешевле, а иногда — бесплатными.

Читайте также: ТОП-5 сервисов для перевода денег за границу в 2025 году

«Если ранее международный перевод мог стоить от 20 до 200 евро, теперь тарифы будут сопоставимы с европейскими — всего несколько евро или бесплатно, в зависимости от банка. Это позволит семьям получать денежные переводы из-за границы быстрее и дешевле», — пишет издание.
Для компаний SEPA устраняет административные барьеры и снижает транзакционные расходы, повышая конкурентоспособность и облегчая торговлю с партнёрами из ЕС, куда направляется более 60% экспорта Молдовы.
В 2024 году между Молдовой и странами SEPA было проведено около 830 000 транзакций на общую сумму 11,8 млрд евро, что составляет ежедневно более 3 200 платежей на 45 млн евро.
Сообщается, что страна инициировала процесс присоединения к SEPA в январе 2024 года, подав официальную заявку в Европейский платежный совет. 6 марта 2025 года EPC одобрил включение Молдовы в географическую зону SEPA.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems