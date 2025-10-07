Молдова присоединилась к европейской системе платежей SEPA
Молдова 6 октября стала операционной частью Единой зоны платежей в евро (SEPA — Single Euro Payments Area). Она объединяет 41 страну и позволяет осуществлять трансграничные платежи в евро по условиям и тарифам внутренних транзакций ЕС.
Об этом сообщает местное издание Point.
В настоящее время уже восемь коммерческих банков Молдовы участвуют в SEPA, что позволяет им обрабатывать платежи в евро на тех же условиях, что и финансовые учреждения ЕС.
Что это даст
Присоединение к SEPA означает, что переводы в евро станут быстрее, безопаснее и дешевле, а иногда — бесплатными.
«Если ранее международный перевод мог стоить от 20 до 200 евро, теперь тарифы будут сопоставимы с европейскими — всего несколько евро или бесплатно, в зависимости от банка. Это позволит семьям получать денежные переводы из-за границы быстрее и дешевле», — пишет издание.
Для компаний SEPA устраняет административные барьеры и снижает транзакционные расходы, повышая конкурентоспособность и облегчая торговлю с партнёрами из ЕС, куда направляется более 60% экспорта Молдовы.
В 2024 году между Молдовой и странами SEPA было проведено около 830 000 транзакций на общую сумму 11,8 млрд евро, что составляет ежедневно более 3 200 платежей на 45 млн евро.
Сообщается, что страна инициировала процесс присоединения к SEPA в январе 2024 года, подав официальную заявку в Европейский платежный совет. 6 марта 2025 года EPC одобрил включение Молдовы в географическую зону SEPA.
