Турция предлагает США собственные редкоземельные минералы
Турция обсуждает с США разработку запасов редкоземельных полезных ископаемых в западной Анатолии после того, как аналогичные переговоры с Китаем и россией замедлились из-за разногласий по поводу передачи технологий и прав на переработку.
Турция обсуждает с США разработку месторождения
Турция и США рассматривают возможность партнерства в разработке недавно открытого крупного месторождения вблизи города Эскишехир в центральной Анатолии.
Среди обнаруженных элементов — церий, празеодим и неодим, однако качество сырья еще не определено. Турция активно работает в этом направлении.
Турция и Китай подписали меморандум о взаимопонимании по этому проекту в октябре 2024 года, но переговоры замедлились после того, как Пекин начал настаивать на транспортировке и переработке материалов в Китае, отказываясь передавать технологии.
Соглашение США и Турции о совместной добыче редкоземельных минералов может перечеркнуть предварительное соглашение Соединенных Штатов с Китаем.
По словам собеседников, переговоры США с россией также не принесли результатов.
