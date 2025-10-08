Турция предлагает США собственные редкоземельные минералы Сегодня 05:37 — Мир

Турция обсуждает с США разработку запасов редкоземельных полезных ископаемых в западной Анатолии после того, как аналогичные переговоры с Китаем и россией замедлились из-за разногласий по поводу передачи технологий и прав на переработку.

Об этом сообщает Bloomberg.

Турция и США рассматривают возможность партнерства в разработке недавно открытого крупного месторождения вблизи города Эскишехир в центральной Анатолии.

Среди обнаруженных элементов — церий, празеодим и неодим, однако качество сырья еще не определено. Турция активно работает в этом направлении.

Турция и Китай подписали меморандум о взаимопонимании по этому проекту в октябре 2024 года, но переговоры замедлились после того, как Пекин начал настаивать на транспортировке и переработке материалов в Китае, отказываясь передавать технологии.

Соглашение США и Турции о совместной добыче редкоземельных минералов может перечеркнуть предварительное соглашение Соединенных Штатов с Китаем.

По словам собеседников, переговоры США с россией также не принесли результатов.

