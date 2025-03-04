«Самая актуальная тема»: лукашенко поручил правительству найти редкоземельные металлы в беларуси — Finance.ua
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«Самая актуальная тема»: лукашенко поручил правительству найти редкоземельные металлы в беларуси

Мир
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Непризнанный рядом стран президент беларуси александр лукашенко заявил о необходимости активизировать геологоразведочные работы в стране, в том числе по поиску редкоземельных металлов.
Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера, ссылаясь на его заявление, которое он сделал во время совещания, посвященного кадровым вопросам и стратегическим задачам правительства беларуси 4 марта.
Среди прочего лукашенко акцентировал внимание на геологической разведке и назвал это «самой актуальной темой» в мире в контексте «известных обстоятельств».
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«Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо разведать и остальное: и химию, и нефть, и газ, и прочее. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром», — сказал он.
По словам лидера беларуси, геологоразведка в стране развита недостаточно и находится на низком уровне. А тематика поиска редкоземельных металлов, мол, «выпадает из виду отечественных специалистов».
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«Редкоземельные металлы произносит только Трамп в Соединенных Штатах Америки. Вы над этим пока не задумывались. Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других», — заявил Лукашенко.
Обращаясь к профильному вице-премьеру, он отметил необходимость активной работы в этом направлении.
«Министру природных ресурсов и охраны окружающей среды придется хорошо поработать вместе с вами. Это — будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле», — резюмировал белорусский лидер.
По материалам:
suspilne.media
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