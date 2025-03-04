«Самая актуальная тема»: лукашенко поручил правительству найти редкоземельные металлы в беларуси — Finance.ua

«Самая актуальная тема»: лукашенко поручил правительству найти редкоземельные металлы в беларуси Сегодня 21:26 — Мир

Непризнанный рядом стран президент беларуси александр лукашенко заявил о необходимости активизировать геологоразведочные работы в стране, в том числе по поиску редкоземельных металлов.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера, ссылаясь на его заявление, которое он сделал во время совещания, посвященного кадровым вопросам и стратегическим задачам правительства беларуси 4 марта.

Среди прочего лукашенко акцентировал внимание на геологической разведке и назвал это «самой актуальной темой» в мире в контексте «известных обстоятельств».

«Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо разведать и остальное: и химию, и нефть, и газ, и прочее. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром», — сказал он.

По словам лидера беларуси, геологоразведка в стране развита недостаточно и находится на низком уровне. А тематика поиска редкоземельных металлов, мол, «выпадает из виду отечественных специалистов».

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«Редкоземельные металлы произносит только Трамп в Соединенных Штатах Америки. Вы над этим пока не задумывались. Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других», — заявил Лукашенко.

Обращаясь к профильному вице-премьеру, он отметил необходимость активной работы в этом направлении.

«Министру природных ресурсов и охраны окружающей среды придется хорошо поработать вместе с вами. Это — будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле», — резюмировал белорусский лидер.

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