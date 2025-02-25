США заинтересованы в российских редкоземах, — Трамп Сегодня 11:16 — Мир

США заинтересованы в российских редкоземах, — Трамп

США хотят заключить несколько экономических соглашений с россией. В частности, речь идет об использовании российских редкоземельных ресурсов.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Мы пытаемся заключить несколько соглашений (с россией. — Ред.) по экономическому развитию, и многое из того, что мы хотим, а там посмотрим. Я не знаю, удастся ли это сделать, но мы бы с удовольствием это сделали, если бы могли. Знаете, у них огромное количество редкоземельных ресурсов», — заявил Трамп.

Трамп напомнил, что россия — самая большая страна по площади в мире. И у нее есть «очень ценные вещи, которые США могли бы использовать».

При этом президент США уточнил, что, прежде всего, Вашингтон хочет добиться завершения войны россии против Украины.

Напомним, ранее США предложили Украине заключить соглашение по редкоземельным металлам. Такая инициатива предусматривает создание фонда, в котором США будут иметь экономические и управленческие права. Предполагается, что в фонд будут поступать доходы Украины по продаже редкоземельных металлов.

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Пока что идет обсуждение соглашения между Киевом и Вашингтоном. По данным CNN, США отказываются вносить в соглашение гарантию безопасности для Украины.

Ожидается, что такой вопрос президент Украины Владимир Зеленский может лично обсудить с президентом США Дональдом Трампом.

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