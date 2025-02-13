В Эстонии хотят предложить Трампу свои редкоземельные металлы — Finance.ua

В Эстонии хотят предложить Трампу свои редкоземельные металлы Сегодня 07:58

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна считает, что его страна должна предложить президенту США Дональду Трампу инвестировать в разведку редкоземельных металлов.

Об этом эстонский министр сказал в интервью ERR , сообщает «Европейская правда».

По его словам, американцы заинтересованы в защите своих инвестиций, поэтому в Эстонии следует подумать о том, как привлечь такие инвестиции в редкоземельные металлы, которые есть в регионе Вирумаа.

«США очень заинтересованы и уже несколько лет проявляют очень большой интерес к редкоземельным металлам в Эстонии. Все знают, что у Ида-Вирумаа есть фосфориты и сопутствующие им редкоземельные металлы, являющиеся огромным сокровищем для эстонского народа», — отметил Тсахкна.

Он добавил, что необходимо «провести трезвую дискуссию» о том, как использовать эти полезные ископаемые без ущерба окружающей среде.

«Как мы можем привлечь сюда, например, очень большие инвестиции из США, чтобы мы могли производить здесь высокотехнологичную продукцию, которая заменит зависимость от Китая как для США, так и Европы», — отметил глава МИД Эстонии.

Он убежден, что это «смелое геополитическое решение», которое «поставит нас в очень сильную позицию в отношениях с администрацией Трампа».

«Это поставит нас как очень четкую и очень сильную точку на карте. Это означает, в частности, что США очень заинтересованы в защите своих крупных инвестиций и производственных мощностей. Это конкретный пример, когда мы говорим о реальной политике», — резюмировал Тсахкна.

На минувшей неделе президент США заявил, что заинтересован в заключении с Украиной соглашения о получении редкоземельных металлов и других ресурсов в обмен на поставки оружия.

Економічна Правда По материалам:

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