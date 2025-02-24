Зеленский рассказал, какие варианты соглашения о «редкозёмах» США предлагали Украине — Finance.ua

Зеленский рассказал, какие варианты соглашения о «редкозёмах» США предлагали Украине
США предлагали Украине несколько вариантов соглашения по редкоземельным металлам. Однако в соглашении не были указаны гарантии безопасности Украины.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.
Глава государства отметил, что все началось с плана победы Украины. Соглашение базировалось на том, что нужно оградить территории Украины от захвата россией и обеспечить гарантии безопасности.
«А на что вы готовы? А мы ответили, что готовы говорить. Вы добываете, мы делимся, но сделайте все, чтобы восстановить справедливость для нас. Закончите эту войну, заставьте путина. Туда еще входили оружие сдерживания, ПВО и тому подобное. Я подчеркиваю, это было комплексное предложение, потому что нам нужны гарантии безопасности, среди которых и усиление армии, и ПВО — 100-процентная защита неба Украины.», — сказал президент.
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Зеленский заявил, что в первом варианте соглашения США не было гарантий безопасности, он не отвечал запросу.
«Давайте 50/50 все ділити — приблизно так перша угода виглядала. Я сказав, що ми це не підпишемо. Ми не можемо просто ділити 50/50, не розуміючи, що нас чекає попереду. Якщо б навіть стояло питання, що давайте ділити все 50/50 все те, що окуповано, ми вам допоможемо відновити, давайте ділити — це предметна розмова. Я не знаю за відсотки, але зрозуміло, що ви даєте», — пояснив він.
По словам главы государства, во втором варианте появилось предложение о создании фонда в 500 млрд долларов. Как отметил президент, после этого стало понятно, что речь идет о долге за предоставленную Украине помощь.
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«Вторая история. Когда появился второй вариант соглашения. Там уже появилось 500 млрд. Тогда стали понятны все месседжи, которые шли от США, что мы говорим о долге. Что Украина должна признать таким образом долг, потому что фонд, куда идут деньги от добычи, он на 100% принадлежит США, то это говорит о том, что это не ко-инвестиция», — заявил президент.
Напомним, что между США и Украиной идет спор из-за соглашения по редкоземельным ископаемым.
США хотят получить право на 50% редкоземельных ресурсов, это якобы должно быть оплатой за оказанную помощь. Украина не готова согласиться с такими условиями. Президент Владимир Зеленский объяснял, что Украина хочет, чтобы в соглашении были прописаны гарантии безопасности.
Ранее в США заявляли, что якобы Украина и США должны подписать соглашение о недрах на этой неделе. Однако 22 февраля издание Sky News сообщило, что Зеленский не готов подписать с США соглашение из-за «проблемных вопросов».
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