В россии из-за кризиса вводят четырехдневную рабочую неделю

российские компании вынужденно сокращают рабочие дни, потому что рынок труда захлебнулся от кризиса, а спрос на продукцию падает.

Об этом сообщила служба внешней разведки Украины.

В развитых странах мира переход на четырехдневную рабочую неделю становится символом социального прогресса, а в россии он превращается в прикрытие экономической деградации.

Европейские компании вводят более короткое рабочее время для повышения производительности, борьбы с выгоранием и улучшения баланса между работой и жизнью.

Великобритания, Исландия, Япония, Польша уже экспериментируют с четырехдневкой, и результаты налицо: сокращение количества больничных, уменьшение текучести кадров, рост производительности труда и удовлетворение работников. В Токио этот шаг стал даже частью государственной стратегии повышения рождаемости.

В россии же, отметили в разведке, сокращение рабочей недели стало формой скрытой безработицы.

«АвтоВАЗ», «КАМАЗ», металлургические комбинаты, цементные заводы и железная дорога переводят людей на четырехдневку, пытаясь замаскировать падение производства и избежать массовых увольнений.

По официальной версии, это делается «для сохранения рабочих мест», но фактически работники теряют доходы, премии и социальные гарантии.

В россии традиционно пытаются скрыть подлинные масштабы проблемы. Массовые увольнения в статистике были бы откровенным признанием экономической катастрофы, поэтому власть давит на предприятия, заставляя их оставлять людей в штате, но фактически отправлять в вынужденные «короткие недели» или неоплачиваемые отпуска.

Разница между подходами очевидна: если на Западе четырехдневная рабочая неделя — это инструмент развития, то в россии — вынужденный симптом упадка. Западные работники получают больше свободного времени без потери заработка, российские — меньше денег и уверенности в завтрашнем дне.

«Экономика россии деградирует быстрее, чем это признают официальные данные: санкции ударили по гражданским секторам, спрос на внутреннем рынке падает, бюджет истощается войной. „российская четырехдневка“ лишь подтверждает кризис, в котором страна погрязла из-за агрессивной политики и экономической отсталости», — отметили в СВЗ.

