0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В россии из-за кризиса вводят четырехдневную рабочую неделю

Мир
26
В россии из-за кризиса вводят четырехдневную рабочую неделю
В россии из-за кризиса вводят четырехдневную рабочую неделю
российские компании вынужденно сокращают рабочие дни, потому что рынок труда захлебнулся от кризиса, а спрос на продукцию падает.
Об этом сообщила служба внешней разведки Украины.

Подробности

В развитых странах мира переход на четырехдневную рабочую неделю становится символом социального прогресса, а в россии он превращается в прикрытие экономической деградации.
Читайте также
Европейские компании вводят более короткое рабочее время для повышения производительности, борьбы с выгоранием и улучшения баланса между работой и жизнью.
А российские предприятия вынужденно сокращают рабочие дни, потому что рынок труда захлебнулся от кризиса, а спрос на продукцию падает.
Великобритания, Исландия, Япония, Польша уже экспериментируют с четырехдневкой, и результаты налицо: сокращение количества больничных, уменьшение текучести кадров, рост производительности труда и удовлетворение работников. В Токио этот шаг стал даже частью государственной стратегии повышения рождаемости.
В россии же, отметили в разведке, сокращение рабочей недели стало формой скрытой безработицы.
Читайте также
«АвтоВАЗ», «КАМАЗ», металлургические комбинаты, цементные заводы и железная дорога переводят людей на четырехдневку, пытаясь замаскировать падение производства и избежать массовых увольнений.
По официальной версии, это делается «для сохранения рабочих мест», но фактически работники теряют доходы, премии и социальные гарантии.
В россии традиционно пытаются скрыть подлинные масштабы проблемы. Массовые увольнения в статистике были бы откровенным признанием экономической катастрофы, поэтому власть давит на предприятия, заставляя их оставлять людей в штате, но фактически отправлять в вынужденные «короткие недели» или неоплачиваемые отпуска.
Читайте также
Разница между подходами очевидна: если на Западе четырехдневная рабочая неделя — это инструмент развития, то в россии — вынужденный симптом упадка. Западные работники получают больше свободного времени без потери заработка, российские — меньше денег и уверенности в завтрашнем дне.
«Экономика россии деградирует быстрее, чем это признают официальные данные: санкции ударили по гражданским секторам, спрос на внутреннем рынке падает, бюджет истощается войной. „российская четырехдневка“ лишь подтверждает кризис, в котором страна погрязла из-за агрессивной политики и экономической отсталости», — отметили в СВЗ.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems