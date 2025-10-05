0 800 307 555
Сколько стоит арендовать квартиру в Чехии

В течение второго квартала средняя стоимость аренды жилья в Чехии повысилась на 7% по сравнению с прошлым годом и составила 269 крон за 1 кв. м (около 538 грн. по состоянию на октябрь). Рост наблюдается как на рынке подержанных, так и новых квартир. Эксперты прогнозируют, что ситуация может ухудшиться из-за высокого спроса и ограниченного предложения.
Об этом пишет 420on. cz, ссылаясь на данные сайта Sreality.

Стоимость аренды жилья в Чехии

По расчетам сайта, типичная квартира площадью 70 кв. м арендаторы платят почти 19 тыс. крон (38 тыс. грн) в месяц.
Однако следует учитывать региональные отличия. Так, в Праге аренда такой квартиры превышает 28 тыс. крон (56 тыс. грн), тогда как в Карловарском крае — менее 13 тыс. крон (26 тыс. грн).
Также исследование Deloitte свидетельствует, что средняя арендная плата по стране. 326 крон за кв. м (≈ 652 грн), а в новостройках — 367 крон за кв. м (≈734 грн).
Владельцы квартир, сдающих жилье напрямую без риэлторов, повысили цены еще на 14%.

Основные причины роста стоимости аренды

Эксперты объясняют это высоким спросом, особенно растущим осенью из-за студентов, ищущих жилье. Наибольший дисбаланс между спросом и предложением наблюдается у Праге и Брно.
Во-вторых, из-за высоких цен и роста ипотечных ставок покупка собственного жилья становится сложной, поэтому интерес к аренде жилья растет.
И в третьих, инвесторы, покупающие недвижимость, повышают арендную плату, чтобы сохранить доходность своих вложений.
Напомним, средняя зарплата чешских работников в течение второго квартала 2025 года повысилась на 7,8% и теперь составляет 49 402 крон (97,3 тыс. грн). Учитывая инфляцию, реальный прирост составил 5,3%.
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
