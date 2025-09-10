Цены на жилье в Чехии выросли до исторического максимума Сегодня 16:28 — Недвижимость

Цены на жилье в Чехии достигли исторического максимума. Во втором квартале 2025 года зафиксирован рост на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го и почти вдвое выше доковидного уровня. Рынок недвижимости стал одним из основных источников инфляционного давления, а доступность жилья для населения продолжает уменьшаться.

Об этом сообщает Bloomberg.

Средняя цена и региональные отличия

По данным Prague Daily, в апреле-июне средняя цена квадратного метра составила 81 117 крон (€3 305), что на 16,3% больше, чем годом ранее. Рост наблюдается шестой месяц подряд.

Наибольший прирост отмечен в Моравско-Силезском крае (+26%), Устецком (+24%) и Краловеградецком (+22%). Наименьшее подорожание зафиксировано в Либерецком крае (+9%). Ни в одном регионе цены на жилье не снизились.

Средняя цена предложения на квартиру в новостройке в Праге впервые превысила 170 000 крон (€7 000) за кв. м (+8,8%), а фактическая — 165 019 крон (€6 700), что на 12,3% выше, чем годом ранее.

Спрос на микроквартиры

Изменяется и структура спроса. Наибольший интерес покупатели проявляют к микроквартирам. Сегмент вырос на 56%, а в Праге за второй квартал выставили более 400 таких объектов. Средний срок их продаж сократился на 41% - менее чем до двух месяцев, что быстрее, чем у других типов жилья.

Ограниченное предложение

К концу июня на рынке было около 5 750 новых квартир (+7,5% за квартал). Однако этот прирост в большинстве своем обеспечили старые проекты. Эксперты отмечают: чтобы стабилизировать рынок, в Праге необходимо ежегодно согласовывать до 10 000 новостроек. Без ускорения разрешительных процедур давление на цены сохранится.

Ипотека и высокий спрос

По словам Ханы Контриш, руководительницы отдела отраслевых сервисов Seznam. cz, на рынок влияют высокий спрос и доступность ипотеки.

В июне средняя ставка по новым кредитам составила 4,56%, а объем выданных ипотек вырос на 50% - до 150 млрд крон (6 млрд евро).

Чтобы сдержать ситуацию, Национальный банк Чехии приостановил длившийся полтора года цикл снижения процентных ставок. Заместитель главы ЦБ Ева Замразилова подчеркнула, что восприятие недвижимости как «безрискового» актива создает опасные иллюзии. По ее мнению, государство должно снижать привлекательность инвестиций в жилье из-за изменений в налогообложении или ограничений для иностранных покупателей. Также она призвала банки предлагать альтернативные инвестиционные продукты, чтобы отвернуть часть вкладчиков от жилья.

Напомним, в Чехии достаточно лояльные законы в отношении иностранцев, которые хотят приобрести недвижимость. В отличие от других европейских государств, здесь не существует строгих ограничений для иностранных граждан, желающих купить жилье, особенно если они имеют разрешение на долгосрочное проживание или ведут здесь бизнес. Как украинцу купить жилье в Чехии — рассказываем здесь

Ранее издание Czechia Online со ссылкой на данные Чешского национального банка (ЧНБ) и банка ČSOB сообщало , что цены на жилье в Чехии продолжают расти. В первом квартале 2025 года стоимость квартир, домов и земельных участков выросла на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

