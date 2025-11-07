Можно ли забрать себе: кому принадлежит место под балконом 07.11.2025, 19:35 — Личные финансы

Можно ли забрать себе: кому принадлежит место под балконом

Владельцы квартир часто считают, что могут использовать этот участок по своему усмотрению — обустраивать палисадники или делать пристройки.

Однако закон имеет другое видение: такая земля не частная, а принадлежит всем совладельцам дома, пишет novyny.live.

В соответствии со статьей 42 Земельного кодекса и статьей 382 Гражданского кодекса , земельный участок под зданием и прилегающая территория относятся к общей совместной собственности всех жильцов.

не имеет права единолично распоряжаться даже небольшой частью придомовой территории», — «Это означает, что ни один совладелецраспоряжаться даже небольшой частью придомовой территории», — отмечают эксперты юридической компании Dozvil.

Можно ли оформить землю под балконом

На практике получить индивидуальное право на использование этого участка практически невозможно. Владелец квартиры первого этажа не может самостоятельно подать документы на приватизацию части земли под своим балконом — она юридически принадлежит всем жильцам.

Чтобы получить законное разрешение на пристройку или расширение балкона, необходимо пройти несколько этапов:

Согласие совладельцев. Согласно Закону Украины «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме» (ст. 10), любое решение о реконструкции или застройке придомовой территории принимается большинством голосов (две трети или все совладельцы).

Проектная документация. Необходимо разработать проект с учетом требований Государственных строительных норм и согласовать его с органами местного самоуправления.

Разрешение на строительство. Без согласования архитектурно-строительного контроля любая пристройка будет считаться самочинной.

Невыполнение этих требований может привести к административной ответственности согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях или даже к решению суда о демонтаже сооружения.

Какой статус имеет земля под первым балконом

Правовой статус земли под домами остается четко определенным, хотя процедура оформления часто затягивается. Если в доме создано Объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), участок может быть передан ему в общую собственность. В случае отсутствия ОСМД земля обычно остается в пользовании территориальной общины — городского или сельского совета.

Однако даже совет не имеет права разрешить частную застройку без согласия жителей. Это закреплено в Законе Украины « О местном самоуправлении »: органы власти не могут распоряжаться общим имуществом без согласия собственников.

Таким образом, даже если участок под домом не приватизирован, его нельзя считать «ничейным» — он юридически принадлежит совладельцам.

Напомним, в Украине из-за войны увеличилось количество случаев потерь или повреждения документов, удостоверяющих право собственности на недвижимость.

Хотя отсутствие таких документов не лишает владельца прав на имущество, это может усложнить дальнейшее решение вопросов владения, пользования и распоряжения им.

Для получения дубликата утраченного документа следует обратиться с письменным заявлением к нотариусу или должностному лицу органа местного самоуправления, удостоверяющего право собственности на недвижимость.

Дубликат документа приравнивается к оригиналу по юридической силе и должен содержать полный текст утраченного или испорченного документа. На этом делается отметка о равенстве с оригиналом и заверительная надпись.

