От 50 тыс. грн в месяц: в Украине планируется новая система контрактов для военных

Президент Владимир Зеленский заявил, что базовый уровень финансового обеспечения для военных по контракту может составлять в пределах 50−60 тысяч гривен в месяц.

Об этом он сообщил на брифинге по итогам заседания Ставки Верховного главнокомандующего, передает Экономическая правда.

«Мы готовимся к контракту на ближайшее будущее для наших военных. Для нас это очень важно, чтобы контракт был справедливым для всех — для тех, кто мобилизован и захочет перейти на контракт, для тех, кто сегодня имеет контракт и захочет перейти на новый контракт, и для военных или невоенных, кто захочет присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины в будущем также будет этот контракт. То есть он будет справедливым для всех. Мы изучили понимание, что базовым финансовым обеспечением для контракта в армии может быть 50−60 тысяч гривен. Это без всех тех дополнительных вещей, которые вы знаете — относительно первой линии, второй линии, во время войны или в другое время. То есть это такая базовая цифра, на которую мы рассчитываем», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, в ближайшем будущем готовятся новые контракты для военнослужащих, которые должны быть справедливыми для всех. Вопрос финансирования еще прорабатывается.

«Мы проговариваем источники финансирования. Вопрос сложный. Когда мы будем готовы, выйдем с этим к обществу», — добавил Зеленский.

В Укринформе добавили , по словам министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, эта реформа предусматривает возможность выбора как должности, так и места службы в армии.

«Контракты касаются всех, и в первую очередь направлены, собственно, на действующих военнослужащих. И действующие контрактники, и действующие мобилизованные будут вправе заключать такие контракты. Срок контракта — 1, 2, 3, 4, 5 лет, то есть можно выбирать. Единственное, что после двух лет и более срока контракта будет предоставляться отсрочка от мобилизации во время военного положения на 12 месяцев. Это пример, как и для „контракта 18−24“. Для годового контракта такой возможности не будет», — пояснил министр.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Зеленский поручил Министерству обороны подготовить новые типы контрактов для военнослужащих и соответствующие изменения в законодательство. Ключевым элементом новых контрактов станет гарантированный срок службы. Среди основных преимуществ предлагаемых изменений:

фиксированный срок службы 1, 2, 3, 4, 5 и более лет;

отсрочка от мобилизации на один год (кроме контракта на один год);

дополнительное ежемесячное вознаграждение за участие в операциях и ежегодные финансовые бонусы;

возможность самостоятельно выбрать воинскую часть и должность из определенного перечня.

