0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

От 50 тыс. грн в месяц: в Украине планируется новая система контрактов для военных

Личные финансы
1881
От 50 тыс. грн в месяц: в Украине планируется новая система контрактов для военных
От 50 тыс. грн в месяц: в Украине планируется новая система контрактов для военных
Президент Владимир Зеленский заявил, что базовый уровень финансового обеспечения для военных по контракту может составлять в пределах 50−60 тысяч гривен в месяц.
Об этом он сообщил на брифинге по итогам заседания Ставки Верховного главнокомандующего, передает Экономическая правда.
«Мы готовимся к контракту на ближайшее будущее для наших военных. Для нас это очень важно, чтобы контракт был справедливым для всех — для тех, кто мобилизован и захочет перейти на контракт, для тех, кто сегодня имеет контракт и захочет перейти на новый контракт, и для военных или невоенных, кто захочет присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины в будущем также будет этот контракт. То есть он будет справедливым для всех. Мы изучили понимание, что базовым финансовым обеспечением для контракта в армии может быть 50−60 тысяч гривен. Это без всех тех дополнительных вещей, которые вы знаете — относительно первой линии, второй линии, во время войны или в другое время. То есть это такая базовая цифра, на которую мы рассчитываем», — подчеркнул Зеленский.
Читайте также
По его словам, в ближайшем будущем готовятся новые контракты для военнослужащих, которые должны быть справедливыми для всех. Вопрос финансирования еще прорабатывается.
«Мы проговариваем источники финансирования. Вопрос сложный. Когда мы будем готовы, выйдем с этим к обществу», — добавил Зеленский.
В Укринформе добавили, по словам министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, эта реформа предусматривает возможность выбора как должности, так и места службы в армии.
«Контракты касаются всех, и в первую очередь направлены, собственно, на действующих военнослужащих. И действующие контрактники, и действующие мобилизованные будут вправе заключать такие контракты. Срок контракта — 1, 2, 3, 4, 5 лет, то есть можно выбирать. Единственное, что после двух лет и более срока контракта будет предоставляться отсрочка от мобилизации во время военного положения на 12 месяцев. Это пример, как и для „контракта 18−24“. Для годового контракта такой возможности не будет», — пояснил министр.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Зеленский поручил Министерству обороны подготовить новые типы контрактов для военнослужащих и соответствующие изменения в законодательство. Ключевым элементом новых контрактов станет гарантированный срок службы. Среди основных преимуществ предлагаемых изменений:
  • фиксированный срок службы 1, 2, 3, 4, 5 и более лет;
  • отсрочка от мобилизации на один год (кроме контракта на один год);
  • дополнительное ежемесячное вознаграждение за участие в операциях и ежегодные финансовые бонусы;
  • возможность самостоятельно выбрать воинскую часть и должность из определенного перечня.
По материалам:
Економічна Правда
Зеленский
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems