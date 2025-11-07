Инфляция в Украине: как война изменила цены в разных регионах 07.11.2025, 21:06 — Личные финансы

Инфляция в Украине: как война изменила цены в разных регионах

С началом полномасштабного вторжения региональные отличия инфляции существенно возросли. На это повлияли разная интенсивность обстрелов, повреждения инфраструктуры, внутренняя и внешняя миграция, изменившие распределение потребительского спроса, капитала и ресурсов в стране.

Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка за октябрь 2025 года.

Стабилизационные отключения электроэнергии имели разную продолжительность в разных областях, что отразилось на затратах предприятий. Также в разных регионах сформировались разные потребительские привычки.

Региональный мониторинг позволяет своевременно выявлять возможные неравномерности и учитывать данные в макроэкономическом анализе, что повышает обоснованность и качество решений в сфере монетарной политики, отмечают в Нацбанке.

Услуги остаются наиболее чувствительными к локальным условиям

Самая большая разница наблюдается в сегменте услуг. В 2025 г. цены на них в регионах оставались значительно менее равномерными, чем до войны, а в некоторых областях отличались почти вдвое.

Самые заметные различия касаются аренды жилья. Дороже всего снимать квартиру на западе страны — в Закарпатской, Львовской и Ровенской областях. Киев следует после них. В Харьковской и Одесской областях аренда подешевела по сравнению с 2021 годом.

Также неравномерно росли тарифы на проезд в городском транспорте.

Продукты дорожают более равномерно

Цены на продукты питания менялись более равномерно, чем на услуги. Разброс составил около 16%. Самые низкие цены зафиксированы в Полтавской области, а самые высокие — в Киеве.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что по базовому сценарию Национального банка, инфляция в конце 2025 года снизится до 9,2%, а в 2027 году достигнет целевого уровня 5%. В то же время экономический рост в этом году составит всего 1,9%, а в дальнейшем ускорится до 2−3% в год.

