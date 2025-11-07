Жизнь студента в США: на какие расходы рассчитывать 07.11.2025, 19:03 — Личные финансы

Жизнь студента в США: на какие расходы рассчитывать

Иностранным студентам, планирующим поступление в университеты в США, следует учесть полный годовой бюджет проживания и обучения.

По ориентировочным подсчетам, общие затраты могут составлять от 60 до 90 тысяч долларов в год, в зависимости от типа университета, города и стиля жизни студента.

Об этом говорится в статье Finance.ua

Ориентировочные общие годовые расходы в США для иностранного студента

Наибольшей статьей расходов остается обучение: в топовых университетах стоимость может достигать от 45 до 65 тысяч долларов в год.

Проживание и питание обойдутся в 12−18 тысяч долларов.

Отдельно необходимо учесть медицинское страхование, которое стоит 720−1,800 долларов в год.

К бюджету также следует добавить транспорт и личные расходы — около 2−5 тысяч долларов в год. Прочие расходы (одежда, досуг, материалы для обучения, связь) обойдутся в еще около 1−1,500 долларов.

Таким образом, основные расходы иностранного студента в США могут достигать 60−90 тысяч долларов в год.

Помощь студентам из Украины

Для большинства украинских семей вышеуказанные суммы финансово недостижимы. Однако из-за полномасштабной войны США ввели программы поддержки для украинцев, что может помочь снизить нагрузку на их бюджет.

Так, после начала вторжения многие учебные заведения в США ввели специальные программы поддержки для украинцев.

Студенты, получившие статус беженца или временную защиту, могут подаваться на федеральные программы финансовой помощи, частично или полностью покрывающие стоимость обучения, проживания и питания.

Отдельно многие университеты предлагают свои стипендии для украинских студентов. Благодаря этому некоторые могут учиться бесплатно или оплачивать только небольшой административный сбор.

Детальнее о стоимости высшего образования в США читайте в статье по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.