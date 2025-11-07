Какую единоразовую финансовую помощь могут получить военные в 2025 году 07.11.2025, 17:03 — Личные финансы

Какую единоразовую финансовую помощь могут получить военные в 2025 году

Как говорится в Законе о «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», военным может выплачиваться единовременная выплата в размере 50 процентов месячного обеспечения за каждый год службы.

Кто на это имеет право

лица офицерского, старшинского, сержантского, рядового состава и другие лица, которые имеют право на пенсию и увольняются по состоянию здоровья;

сотрудники милиции, которые служили в органах внутренних дел, имели выслугу от пяти лет, уволились до 7 ноября 2015 года, а затем продолжили работать в МВД или Нацполиции на должностях, замещаемых госслужащими, или на любых должностях в медицинских, учебных или научно-исследовательских учреждениях.

Если увольнение произошло по возрасту, из-за сокращения штата, окончания срока контракта, организационных мер, невыполнения условий контракта командованием или прямого подчинения близкому лицу, то такую ​​помощь можно получить только при наличии от 10 лет выслуги.

Это же касается военнослужащих женщин, имеющих ребенка/детей до 16 лет и не желающих продолжать служить.

Некоторые могут рассчитывать на меньшую помощь. Единовременная выплата военнослужащим в размере 25% денежного довольствия за каждый полный год службы выплачивается лицам, имеющим выслугу от 10 лет и увольняющимся:

по собственному желанию;

по семейным обстоятельствам;

по другим уважительным причинам.

В выплатах откажут, если военного увольняют:

из-за служебной неответственности,

невыполнения им условий контракта,

обвинительного приговора суда за админправонарушение, связанное с коррупцией.

Если военный получил ранение (травму, контузию, увечье) в результате участия в боевых действиях, ему причитаются следующие виды денежной выплаты:

Ежемесячное денежное довольствие в размере по последней занимаемой должности перед ранением (контузией, травмой, увечьем).

в размере по последней занимаемой должности перед ранением (контузией, травмой, увечьем). Дополнительное вознаграждение — выплата в размере 100 000 грн за ранение (контузию, травму, увечье), связанное с защитой Родины (при выполнении боевых заданий по БР), которая осуществляется ежемесячно в течение всех периодов лечения в стационаре или пребывания в отпуске для лечения после тяжелого ранения.

