0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какую единоразовую финансовую помощь могут получить военные в 2025 году

Личные финансы
1353
Какую единоразовую финансовую помощь могут получить военные в 2025 году
Какую единоразовую финансовую помощь могут получить военные в 2025 году
Как говорится в Законе о «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», военным может выплачиваться единовременная выплата в размере 50 процентов месячного обеспечения за каждый год службы.
Об этом говорится в Законе «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

Кто на это имеет право

  • лица офицерского, старшинского, сержантского, рядового состава и другие лица, которые имеют право на пенсию и увольняются по состоянию здоровья;
  • сотрудники милиции, которые служили в органах внутренних дел, имели выслугу от пяти лет, уволились до 7 ноября 2015 года, а затем продолжили работать в МВД или Нацполиции на должностях, замещаемых госслужащими, или на любых должностях в медицинских, учебных или научно-исследовательских учреждениях.
Если увольнение произошло по возрасту, из-за сокращения штата, окончания срока контракта, организационных мер, невыполнения условий контракта командованием или прямого подчинения близкому лицу, то такую ​​помощь можно получить только при наличии от 10 лет выслуги.
Это же касается военнослужащих женщин, имеющих ребенка/детей до 16 лет и не желающих продолжать служить.
Читайте также
Некоторые могут рассчитывать на меньшую помощь. Единовременная выплата военнослужащим в размере 25% денежного довольствия за каждый полный год службы выплачивается лицам, имеющим выслугу от 10 лет и увольняющимся:
  • по собственному желанию;
  • по семейным обстоятельствам;
  • по другим уважительным причинам.
Читайте также

В выплатах откажут, если военного увольняют:

  • из-за служебной неответственности,
  • невыполнения им условий контракта,
  • обвинительного приговора суда за админправонарушение, связанное с коррупцией.
Место для вашей рекламы
Ранее в Минобороны назвали суммы, получаемые украинскими военными за ранения на фронте.
Если военный получил ранение (травму, контузию, увечье) в результате участия в боевых действиях, ему причитаются следующие виды денежной выплаты:
  • Ежемесячное денежное довольствие в размере по последней занимаемой должности перед ранением (контузией, травмой, увечьем).
  • Дополнительное вознаграждение — выплата в размере 100 000 грн за ранение (контузию, травму, увечье), связанное с защитой Родины (при выполнении боевых заданий по БР), которая осуществляется ежемесячно в течение всех периодов лечения в стационаре или пребывания в отпуске для лечения после тяжелого ранения.
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиРезерв+
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems