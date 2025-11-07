Какую единоразовую финансовую помощь могут получить военные в 2025 году
Как говорится в Законе о «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», военным может выплачиваться единовременная выплата в размере 50 процентов месячного обеспечения за каждый год службы.
Об этом говорится в Законе «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».
Кто на это имеет право
- лица офицерского, старшинского, сержантского, рядового состава и другие лица, которые имеют право на пенсию и увольняются по состоянию здоровья;
- сотрудники милиции, которые служили в органах внутренних дел, имели выслугу от пяти лет, уволились до 7 ноября 2015 года, а затем продолжили работать в МВД или Нацполиции на должностях, замещаемых госслужащими, или на любых должностях в медицинских, учебных или научно-исследовательских учреждениях.
Если увольнение произошло по возрасту, из-за сокращения штата, окончания срока контракта, организационных мер, невыполнения условий контракта командованием или прямого подчинения близкому лицу, то такую помощь можно получить только при наличии от 10 лет выслуги.
Это же касается военнослужащих женщин, имеющих ребенка/детей до 16 лет и не желающих продолжать служить.
Некоторые могут рассчитывать на меньшую помощь. Единовременная выплата военнослужащим в размере 25% денежного довольствия за каждый полный год службы выплачивается лицам, имеющим выслугу от 10 лет и увольняющимся:
- по собственному желанию;
- по семейным обстоятельствам;
- по другим уважительным причинам.
В выплатах откажут, если военного увольняют:
- из-за служебной неответственности,
- невыполнения им условий контракта,
- обвинительного приговора суда за админправонарушение, связанное с коррупцией.
Ранее в Минобороны назвали суммы, получаемые украинскими военными за ранения на фронте.
Если военный получил ранение (травму, контузию, увечье) в результате участия в боевых действиях, ему причитаются следующие виды денежной выплаты:
- Ежемесячное денежное довольствие в размере по последней занимаемой должности перед ранением (контузией, травмой, увечьем).
- Дополнительное вознаграждение — выплата в размере 100 000 грн за ранение (контузию, травму, увечье), связанное с защитой Родины (при выполнении боевых заданий по БР), которая осуществляется ежемесячно в течение всех периодов лечения в стационаре или пребывания в отпуске для лечения после тяжелого ранения.
