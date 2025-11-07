Покупка недвижимости за рубежом — практические советы для покупателей
В настоящее время украинцы стали самыми активными покупателями недвижимости за границей. И мотивация здесь понятна: если раньше это были инвестиции или обучение детей, то сегодня все чаще недвижимость покупают из-за стремления к безопасности, стабильности.
Мы пообщались с экспертами по международной недвижимости, обо всех деталях мы пишем в статье:
Какую недвижимость выбирают
В большинстве случаев, практически в 90% выбирают квартиры, а в 10% останавливаются на виллах и частных домах, потому что квартиры дешевле, порог входа в такую недвижимость меньше. Виллы покупают клиенты, имеющие соответствующий капитал и выбирающие себе постоянное жилье именно такого типа.
Клиенты делятся на 3 категории:
- 10% покупают только для себя.
- 10% покупают только для инвестиций.
- 80% - смешанная категория. К ней относятся те, кто рассматривает приобретение недвижимости за границей для всех тех целей, которые мы рассмотрели. То есть и для временного проживания, и в качестве дачи, и для сохранения и приумножения капитала, и для запасного аэродрома на случай затяжной войны.
Практические советы
Советуем внимательно перечитать и проанализировать, а также самостоятельно проконсультироваться с несколькими специалистами-экспертами.
После чего:
- Четко определить цель приобретения (проживание, инвестиция, дача
и т. п.).
- Выбрать страну.
- Спланировать бюджет, учесть дополнительные расходы.
- Проверить застройщика, документы. Только на фото онлайн не ориентироваться.
- Рассмотреть и новостройки (часто более выгодные для инвесторов по причине ликвидности и условий рассрочки).
- Привлечь к сделке местных риелторов и юристов, которые помогут избежать «подводных камней».
- Внимательно выбрать способ денежного перевода, учесть возможную потребность в декларировании средств.
- Диверсифицировать капитал.
Эксперты уверены, что спрос на недвижимость в других странах будет расти. Многие уже сейчас выбирают вариант приобретения разных типов недвижимости в разных концах земного шара.
