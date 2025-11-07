Покупка недвижимости за рубежом — практические советы для покупателей 07.11.2025, 13:03 — Недвижимость

В настоящее время украинцы стали самыми активными покупателями недвижимости за границей. И мотивация здесь понятна: если раньше это были инвестиции или обучение детей, то сегодня все чаще недвижимость покупают из-за стремления к безопасности, стабильности.

Мы пообщались с экспертами по международной недвижимости, обо всех деталях мы пишем в статье:

Какую недвижимость выбирают

В большинстве случаев, практически в 90% выбирают квартиры, а в 10% останавливаются на виллах и частных домах, потому что квартиры дешевле, порог входа в такую ​​недвижимость меньше. Виллы покупают клиенты, имеющие соответствующий капитал и выбирающие себе постоянное жилье именно такого типа.

Клиенты делятся на 3 категории:

10% покупают только для себя. 10% покупают только для инвестиций. 80% - смешанная категория. К ней относятся те, кто рассматривает приобретение недвижимости за границей для всех тех целей, которые мы рассмотрели. То есть и для временного проживания, и в качестве дачи, и для сохранения и приумножения капитала, и для запасного аэродрома на случай затяжной войны.

Практические советы

Советуем внимательно перечитать и проанализировать, а также самостоятельно проконсультироваться с несколькими специалистами-экспертами.

После чего:

Четко определить цель приобретения (проживание, инвестиция, дача и т. п. ). Выбрать страну. Спланировать бюджет, учесть дополнительные расходы. Проверить застройщика, документы. Только на фото онлайн не ориентироваться. Рассмотреть и новостройки (часто более выгодные для инвесторов по причине ликвидности и условий рассрочки). Привлечь к сделке местных риелторов и юристов, которые помогут избежать «подводных камней». Внимательно выбрать способ денежного перевода, учесть возможную потребность в декларировании средств. Диверсифицировать капитал.

Эксперты уверены, что спрос на недвижимость в других странах будет расти. Многие уже сейчас выбирают вариант приобретения разных типов недвижимости в разных концах земного шара.

