0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Покупка недвижимости за рубежом — практические советы для покупателей

Недвижимость
966
Покупка недвижимости за рубежом — практические советы для покупателей
Покупка недвижимости за рубежом — практические советы для покупателей
В настоящее время украинцы стали самыми активными покупателями недвижимости за границей. И мотивация здесь понятна: если раньше это были инвестиции или обучение детей, то сегодня все чаще недвижимость покупают из-за стремления к безопасности, стабильности.
Мы пообщались с экспертами по международной недвижимости, обо всех деталях мы пишем в статье:
Недвижимость в странах Европы: что покупают украинцы и сколько это стоит

Какую недвижимость выбирают

В большинстве случаев, практически в 90% выбирают квартиры, а в 10% останавливаются на виллах и частных домах, потому что квартиры дешевле, порог входа в такую ​​недвижимость меньше. Виллы покупают клиенты, имеющие соответствующий капитал и выбирающие себе постоянное жилье именно такого типа.
Клиенты делятся на 3 категории:
  1. 10% покупают только для себя.
  2. 10% покупают только для инвестиций.
  3. 80% - смешанная категория. К ней относятся те, кто рассматривает приобретение недвижимости за границей для всех тех целей, которые мы рассмотрели. То есть и для временного проживания, и в качестве дачи, и для сохранения и приумножения капитала, и для запасного аэродрома на случай затяжной войны.
Читайте также

Практические советы

Советуем внимательно перечитать и проанализировать, а также самостоятельно проконсультироваться с несколькими специалистами-экспертами.
После чего:
  1. Четко определить цель приобретения (проживание, инвестиция, дача и т. п.).
  2. Выбрать страну.
  3. Спланировать бюджет, учесть дополнительные расходы.
  4. Проверить застройщика, документы. Только на фото онлайн не ориентироваться.
  5. Рассмотреть и новостройки (часто более выгодные для инвесторов по причине ликвидности и условий рассрочки).
  6. Привлечь к сделке местных риелторов и юристов, которые помогут избежать «подводных камней».
  7. Внимательно выбрать способ денежного перевода, учесть возможную потребность в декларировании средств.
  8. Диверсифицировать капитал.
Эксперты уверены, что спрос на недвижимость в других странах будет расти. Многие уже сейчас выбирают вариант приобретения разных типов недвижимости в разных концах земного шара.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьДеньгиИнвестиции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems