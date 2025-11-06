0 800 307 555
Инвестиции в новостройки на этапе котлована: преимущества и риски

Покупка жилья на этапе строительства давно считается одним из самых распространенных форматов инвестирования в недвижимость. Главные причины — более низкая цена на старте и возможность получить прирост стоимости к моменту ввода дома в эксплуатацию.
Об этом говорится в статье Finance.ua.
Девелоперы часто предлагают «стартовые» цены, рассрочки или скидки на ранних этапах продаж. Если рынок растет, то к моменту сдачи дома цена квадратного метра может быть уже существенно выше. Это позволяет инвестору:
  • перепродать квартиру и зафиксировать прибыль;
  • или начать аренду по новым рыночным ставкам.
Еще одно преимущество ранней покупки — выбор лучших планировок, этажей и видов, что повышает ликвидность и привлекательность объекта для будущих арендаторов.
Кроме того, на стартовых этапах часто доступны варианты рассрочки или лояльные финансовые условия, позволяющие распределить затраты во времени и получить дополнительную доходность при росте стоимости недвижимости.

Риски инвестирования на этапе котлована

Самый главный риск — возможность задержки или остановки строительства. Причинами могут быть финансовые затруднения девелопера, юридические споры, изменения проекта или ситуация на рынке.
В случае затягивания сдачи дома инвестор:
  • не может получать арендный доход;
  • владеет капиталом, «замороженным» в незавершенном активе.
Если расчет производился именно на регулярный кешфлоу, такие задержки способны существенно изменить финансовую модель.
Следует учитывать и рыночные колебания. Если за время строительства цены на жилье снижаются, стартовый дисконт может «исчезнуть» или прибыль окажется меньше, чем ожидалось.
Среди других рисков:
  • качество строительства: фактическое состояние квартиры может отличаться от ожидаемого, что увеличивает затраты на доведение до готовности под аренду;
  • юридические вопросы: важно проверить разрешительные документы девелопера, механизмы защиты инвестора (в частности, эскроу-счета);
  • ликвидность актива: продать недостроенную квартиру сложнее, а цена перепродажи зависит от спроса на рынке и репутации застройщика.
Поэтому инвестиции на этапе котлована могут обеспечить более высокую доходность, но требуется тщательная оценка девелопера, рыночной ситуации и собственной финансовой стратегии. Такой формат больше подходит тем, кто готов ждать и принимать рыночные колебания как часть инвестиционного процесса.
Светлана Вышковская
По материалам:
Finance.ua
