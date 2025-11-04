0 800 307 555
Сколько выдано кредитов «єОселя» с компенсацией ВПЛ на первичном рынке

Недвижимость
24
Сколько выдано кредитов «єОселя» с компенсацией ВПЛ на первичном рынке, www.freepik.com
По программе государственной поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) уже выдано семь кредитов в рамках «єОселя», шесть из них выдал Sky bank и один — банк «Глобус».
Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе «Укрфинжилья».
Как сообщила агентству первый заместитель председателя правления банка «Глобус» Елена Дмитриева, первый кредит по программе поддержки ВПЛ банк выдал в сумме 1,591 млн грн сроком на 20 лет для приобретения двухкомнатной квартиры площадью 64,9 кв. м в жилом комплексе «Оксфорд», 9 млн грн. Ввод дома в эксплуатацию намечен на второй квартал 2026 года.
Банкир отметила, что благодаря компенсации первоначального взноса от государства в размере 279,3 тыс. грн для заемщика первоначальный взнос по кредиту составил всего 119,7 тыс. грн.
Согласно условиям компенсации максимальный платеж на первый год кредита составит 4,9 тыс. грн. Кроме того, клиент получил 40 тыс. грн на компенсацию расходов, в частности на оплату нотариальных услуг и комиссии за выдачу кредита.
По словам Дмитриевой, этот кредит можно воспринимать как начало еще одной тенденции развития программы «єОселя».
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Недвижимость
Payment systems