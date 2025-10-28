0 800 307 555
ру
Хрущевки до сих пор пользуются спросом: что говорят эксперты рынка

Хрущевки возводили в советское время как временное жилье, поэтому большинство таких домов уже отжило свой срок эксплуатации. Перед Украиной стоит выбор: продлевать им жизнь через реновацию или полностью сносить. В то же время спрос на такое жилье остается постоянным.
Об этом в комментарии 24 Каналу рассказали архитектор Олег Гречух и эксперт по рынку недвижимости Елена Гайдамаха.

Целесообразно ли модернизировать хрущевки

Хрущевки часто подвергались перестройкам, что уменьшило их устойчивость, а точная степень износа значительной части таких домов неизвестна из-за отсутствия обследований.
Хрущевки начали возводить еще в 1950-х годах для скорейшего разрешения жилищного кризиса. Это преимущественно пятиэтажные панельные или кирпичные дома без лифта, рассчитанные на эксплуатацию в течение 50−75 лет. Сегодня большинство таких зданий в частной собственности, что усложняет реновацию.
Архитектор Олег Гречух отмечает, что для хрущевок характерны не только конструктивные, но и правовые проблемы: часто отсутствует проектная документация, поэтому требуются дополнительные исследования.
«Иногда реновация будет стоить слишком дорого, — объясняет он, — поэтому дешевле снести дом и построить новый. Во многих хрущевках проблемы с коммуникациями: вентиляционные блоки встроены внутри квартиры и не ремонтируются без вмешательства в частную собственность. То же касается канализации, водопровода, отопления».
По словам архитектора, требуется систематизация для каждого типа хрущевок, ведь их состояние зависит от года строительства, технологий и материалов. Первые дома из кирпичных блоков сейчас находятся в самом плохом состоянии. У хрущевок из керамзитобетонных панелей разрушаются швы, соединяющие конструкции. Кирпичные варианты без большой модульности в общем лучше сохранились.
Дополнительную опасность представляет отсутствие технических обследований и самопроизвольные перестройки. «Иногда на первых этажах владельцы кафе или магазинов вмешиваются в опорные стены без разрешений, меняют входы, что также подтачивает дом», — говорит архитектор.
К этому прилагаются естественные факторы, такие как просадка грунта, протекание крыш, подмывание дождями, что ухудшает состояние зданий.

Спрос на хрущевки остается

Риелтор Елена Гайдамаха напоминает, что разговоры о сносе или реновации хрущевок в Киеве продолжаются более 20 лет, но практических сдвигов немного.
«Выселить хрущевку сложно, — говорит эксперт. — Люди привыкли, у большинства сделаны современные ремонты. В подъездах заменены двери, стеклопакеты, лестница чистая. Большинство домов подключено к газу, что является преимуществом во время блэкаутов».
По ее словам, хрущевки составляют около 10% рынка недвижимости Киева. Многие расположены в центральных районах, поэтому стоимость таких квартир остается высокой.
«Все зависит от состояния жилья. В центре можно найти хрущевку как за 600, так и за 3 тысячи долларов за квадратный метр», — уточняет Гайдамаха.

Государственная политика по поводу устаревшего жилья

Проблему хрущевок в государстве признают неотложной. В то же время о массовом сносе пока речь не идет, экономически более целесообразной считают реновацию.
В сентябре 2022 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 6458 о комплексной реконструкции устаревшего жилищного фонда. Документ получил многочисленные правки и находится на доработке.
Приоритет планируется отдавать модернизации домов в пределах кварталов и обновлению инженерной и социальной инфраструктуры. Снос с последующим новым строительством будет возможен только после технического обследования, энергоаудита, технико-экономического обоснования и с согласия большинства жителей.
