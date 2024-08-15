В Украине готовятся сносить «хрущевки» — Finance.ua

В Украине готовятся сносить «хрущевки» Сегодня 21:06 — Недвижимость

В Украине готовятся сносить «хрущевки»

Несмотря на войну, в Украине снова поднимается тема «хрущевок». Как рассказала Елена Шуляк, глава профильного парламентского комитета ВР, законопроект о комплексной реконструкции кварталов старого жилого фонда готовится ко второму чтению и может быть внесен в сессионный зал уже к концу этого года.

Почему о «хрущевках» снова вспомнили во время войны

Варианты решения проблем ветхого жилого фонда возникали в Украине неоднократно. Впервые о реновации старого жилого фонда заговорили еще в 2006 году.

С тех пор было немало проектов, которые предусматривали реконструкцию ветхого жилья. Но ни одному из них так и не был включен «зеленый свет». Камнем преткновения каждый раз становились деньги: непонятно было, за чей счет обновлять старую застройку. За бюджетные средства получалось очень дорого, а инвесторы, которые теоретически могли вложиться в реконструкцию, искали свою выгоду в ущерб интересам владельцев квартир в «хрущевках».

Теперь же, похоже, эпопея со старыми домами выходит на финиш. По словам Елена Шуляк, главы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, законопроект о комплексной реконструкции кварталов старого жилого фонда готовится ко второму чтению и может быть внесен в сессионный зал уже к концу этого года. В первом чтении документ был принят еще в 2022 году.

«Идет подготовка проекта ко второму чтению, идет сложно. Но, надеюсь, к концу года мы сможем представить этот законопроект на второе чтение. К тому времени уже должна быть принята в первом чтении новая законодательная рамка о жилищной политике (новый Жилищный кодекс — ред.)», — пояснила «Минфину» Елена Шуляк.

Законопроект № 6483 был принят в первом чтении и за основу в сентябре 2022 года при условии, что его основательно доработают.

В том виде, в каком документ проголосовали в Раде, под «обновление» подпадали не только хрущевки, но и дома старого фонда. В целом, как отмечается в пояснительной записке, в Украине насчитывается около 45,6 тысяч старых домов старого фонда и более 17 тысяч аварийных домов. Под первоочередную реконструкцию могут пойти следующие объекты:

построенные до 1919 года — 7 646 домов;

построенные с 1920 по 1953 год — 9693 дома;

построенные с 1954 по 1969 год (хрущевки) — 7 192 дома;

построенные с 1970 по 1989 год — 5 364 дома.

В проекте прописано, что они могут быть реконструированы/модернизированы (замена коммуникаций, окон, инженерного оборудования, утепление фасадов, приспособления для нужд людей с инвалидностью и т. п. ) или снесены с последующим строительством новых объектов на этом месте. Решение — реконструировать или сносить — будет приниматься отдельно в каждом доме, учитывая результаты энергетического аудита и технико-экономических расчетов.

При этом в законопроекте прописана возможность принудительного отчуждения земельных участков в рамках реконструкции микрорайонов — в случае «общественной необходимости». Если владельцы участков будут против, решать этот вопрос будет суд.

Владельцам жилья в домах под реконструкцию должны предложить варианты в так называемом «маневренном жилье» — на время строительства или реновации их дома. Если речь идет о сносе дома, то жильцов могут отселять принудительно в тот же маневренный фонд, так называемый «стартовый» дом на время проведения строительных работ или предоставлять постоянное жилье в готовом многоквартирном доме. Как вариант — возможна выплата денежной компенсации за жилье.

Восстанавливать ветхое жилье планируется за счет инвесторов.

Впрочем, согласно выводам НАПК и Института законодательных идей, в принятом в первом чтении законопроекте не прописана четкая и прозрачная процедура выбора таких инвесторов-застройщиков. Также отмечалось, что документацию при подготовке реновации старых кварталов должны разрабатывать местные власти, а не проектная организация: как показывает практика, они часто работают с конкретными инвесторами и под них прописывают детальные планы территорий.

В настоящее время депутаты работают над внесением поправок.

«Важно заложить такой механизм, чтобы не было возможности манипулировать, особенно у местных властей. Чтобы не было такого, что выселили полквартала из „хрущевок“, людям ничего не дали (а такое тоже может быть), не обновили инфраструктуру, и вдруг на этом месте появляются новые дома», — объяснила Шуляк.

Один из способов перекрыть возможности для схем с хрущевками она видит в максимальном переводе всего, что касается реновации, в цифровой формат. Депутат считает, что это сделает всевозможные манипуляции просто нереальными.

Шуляк также добавила, что «хрущевки» «далеко не энергоэффективны, и мы как государство все меньше можем себе такие дома позволить». То есть настроение власти окончательно «разобраться с хрущевками» и старыми домами в целом уже в ближайшем будущем.

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