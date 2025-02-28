Почему растет цена: сколько стоят киевские хрущевки и в каком состоянии их продают — Finance.ua

Почему растет цена: сколько стоят киевские хрущевки и в каком состоянии их продают Сегодня 20:03 — Недвижимость

Почему растет цена: сколько стоят киевские хрущевки и в каком состоянии их продают

Киевские риелторы говорят, что с начала войны на рынке недвижимости осталось не так много сегментов, которые являются «неубитыми». И один из них — хрущевки в центре столицы. Об этом пишет Минфин

Спрос на них даже в худшие времена не опускался до критически низких отметок, а недавно начал расти.

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В целом с конца прошлого года количество запросов на такое жилье увеличилось по сравнению с предыдущим, 2023 годом, примерно на 10%.

«Хрущевки — это своеобразное альтернативное жилье для тех, кто хочет жить в центре Киева, но имеет сравнительно небольшой бюджет на приобретение недвижимости. Их еще называют „Печерском для бедных“. Высокий спрос на квартиры в таких домах обеспечивает относительно доступный ценник по сравнению с другими вариантами», — отмечает столичный риелтор Ирина Луханина.

Какие цены

Двухкомнатную квартиру в доме хрущевской застройки в центре Киева можно купить в среднем за $60−100 тыс. Ценник зависит от локации, качества ремонта, инфраструктуры и даже вида из окна.

Это дешевле, чем стоит жилье в домах других типов в центре — царских, сталинках, панельках или новостройках.

Ирина Луханина сравнила ценник на двухкомнатную квартиру в хрущевке, царском доме и сталинке в центре Киева.

«Двухкомнатная квартира в царском доме — это примерно 58−66 квадратов. Стоимость зависит от локации (такие дома сосредоточены в районе цирка, на нижней части Жилянской и Саксаганского) и состояния и колеблется от $90 тыс. до $160 тыс., или около $1,6−2,5 тыс. за квадрат.

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Цена на сталинки примерно на том же уровне, что и царские дома. Там более низкие потолки, но есть лифты, а в некоторых домах и мусоропроводы, а также, что важно — железобетонные перекрытия. Метражи двухкомнаток в сталинках — 48−58 квадратов, цены — от $80 тыс. до $130 тыс., или $1,7−2,2 тыс. за квадрат.

В центральных хрущевках метраж двухкомнатных квартир — 40−45 квадратных метров, ценник — $60−100 тыс., или $1,3−2,2 тыс. за квадрат. Но может быть цена и выше, если сделан дорогостоящий ремонт и продается уже не просто «хрущ», а настоящий «Версаль», — рассказала Ирина Луханина.

Например, на flatfy.ua выставлена ​​на продажу однокомнатная квартира площадью 33 квадратных метра на улице Лаврской. В квартире сделан хороший ремонт, но цена «кусается» — $87 тыс. То есть квадратный метр стоит свыше $2,6 тыс.

Двухкомнатная квартира в 42 квадрата в хрущевке на Кловском спуске стоит $110 тыс., или $2 619 за квадрат. В квартире сделана перепланировка и хороший ремонт — есть кухня-студия, спальня с гардеробной, заменены коммуникации, установлен теплый пол, новая бытовая техника и т. д.

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В двухкомнатной хрущевке по улице Леонида Первомайского за $89,5 тыс. ($2 131 за квадрат) выполнен авторский ремонт, есть антикварная мебель и даже камин на кухне. Но понятно, что все эти квартиры все равно остаются, хоть и «авторским», но все же жильем в хрущевке.

Руководитель проекта Monitor Estate, юрист Владимир Копоть говорит: в то время как рынок недвижимости едва живой, цены на старое жилье на вторичном рынке не сильно падают.

Он приводит в качестве примера объявление о продаже в одной из киевских хрущевок «уникальной» двухкомнатной квартиры площадью 45 квадратных метров за $120 тыс. «Квартира в доме без лифта, паркинга, с деревянными перекрытиями, плохой шумоизоляцией, крохотной кухней продается дороже, чем в новостройке с современными технологиями и инфраструктурой», — говорит эксперт.

Для сравнения: за $2,4 тыс. за квадрат на том же Печерске можно купить квартиру в новых ЖК бизнес-класса. Скажем, предлагается однушка площадью 36 квадратов за $86,9 тыс. Правда, придется еще вложиться в ремонт. В итоге общий бюджет таковой покупки резко возрастет. А вот в случае с хрущевкой можно за такие же деньги получить вариант «заходи и живи».

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