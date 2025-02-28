В Украине существенно выросли объемы введенного в эксплуатацию жилья: какие регионы в лидерах — Finance.ua

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В Украине существенно выросли объемы введенного в эксплуатацию жилья: какие регионы в лидерах

Недвижимость
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В Украине существенно выросли объемы введенного в эксплуатацию жилья: какие регионы в лидерах
В Украине существенно выросли объемы введенного в эксплуатацию жилья: какие регионы в лидерах
По итогам 2024 года ввод в эксплуатацию жилья в Украине вырос на 21,1% по сравнению с 2023 годом — до 9 млн 758,8 тыс. кв. м.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Общий объем введенного жилья:
  • 51% общего объема жилья введено в одноквартирных домах;
  • 49% - в домах с двумя и более квартирами;
  • 0,02% - в домах для коллективного проживания.

Где ввели больше всего жилья

По итогам 2024 года больше всего жилья введено в:
  • Киевской области — 1 млн 946 тыс. кв. м (19,9% от общего объема), что на 17,9% больше по сравнению с 2023 годом;
  • Львовской области — 1 млн 62,4 тыс. кв. м (10,9%), результат которой превысил показатель предыдущего года на 31,9%;
  • Ивано-Франковской области — 651,5 тыс. кв. м (6,7%), +22,1% к 2023 году;
  • Одесской области — 581,2 тыс. кв. м (6%), +58,6%.
В Киеве в прошлом году было введено в эксплуатацию 1 млн 412,1 тыс. кв. м жилья (14,5%), что на 36,1% больше результата 2023 года.

Наибольший рост объемов ввода жилья

Наибольший рост объемов ввода жилья в 2024 году зафиксирован в Донецкой области, где показатель вырос в 5,5 раза к предыдущему году — до 26,9 тыс. кв. м (0,3% общего объема).
Рост объема ввода жилья к предыдущему году зафиксирован также в:
  • Херсонской области (+178%, до 6,1 тыс. кв. м);
  • Кировоградской (+107,4, до 72 тыс. кв. м);
  • Запорожской (+61,5%, до 42 тыс. кв. м);
  • Ровенской (+45,7%, до 391,4 тыс. кв. м);
  • Житомирской (+44,7%, до 179,3 тыс. кв. м);
  • Черниговской (+38,1%, до 109,7 тыс. кв. м);
  • Волынской (+35,5%, до 443,5 тыс. кв. м);
  • Черновицкой (+34,9%, до 330,4 тыс. кв. м);
  • Закарпатской (+27,8%, до 483,9 тыс. кв. м);
  • Хмельницкой (+25,1%, до 349,7 тыс. кв. м);
  • Днепропетровской (+16,3%, до 304,2 тыс. кв. м);
  • Полтавской (+15,8%, до 170,7 тыс. кв. м);
  • Тернопольской (+0,2%, до 229,7 тыс. кв. м).
Остальные области показали сокращение объемов введенного жилья.

Количество введенных квартир

Всего в прошлом году в эксплуатацию введено 118,4 тыс. квартир, из них 30,1% - в одноквартирных домах, 69,9% - в многоквартирных.
По количеству введенных за 2024 год квартир лидирует Киев с 22 тыс. квартир и Киевская область — 21,1 тыс. Далее следует Львовская область — 12,6 тыс. квартир, Винницкая — 8 тыс., Одесская — 7,9 тыс., Ивано-Франковская — 7,7 тыс., Волынская — 5 тыс. квартир.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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