В Украине существенно выросли объемы введенного в эксплуатацию жилья: какие регионы в лидерах — Finance.ua

В Украине существенно выросли объемы введенного в эксплуатацию жилья: какие регионы в лидерах Сегодня 14:01 — Недвижимость

В Украине существенно выросли объемы введенного в эксплуатацию жилья: какие регионы в лидерах

По итогам 2024 года ввод в эксплуатацию жилья в Украине вырос на 21,1% по сравнению с 2023 годом — до 9 млн 758,8 тыс. кв. м.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики

Общий объем введенного жилья:

51% общего объема жилья введено в одноквартирных домах;

49% - в домах с двумя и более квартирами;

0,02% - в домах для коллективного проживания.

Где ввели больше всего жилья

По итогам 2024 года больше всего жилья введено в:

Киевской области — 1 млн 946 тыс. кв. м (19,9% от общего объема), что на 17,9% больше по сравнению с 2023 годом;

Львовской области — 1 млн 62,4 тыс. кв. м (10,9%), результат которой превысил показатель предыдущего года на 31,9%;

Ивано-Франковской области — 651,5 тыс. кв. м (6,7%), +22,1% к 2023 году;

Одесской области — 581,2 тыс. кв. м (6%), +58,6%.

В Киеве в прошлом году было введено в эксплуатацию 1 млн 412,1 тыс. кв. м жилья (14,5%), что на 36,1% больше результата 2023 года.

Наибольший рост объемов ввода жилья

Наибольший рост объемов ввода жилья в 2024 году зафиксирован в Донецкой области, где показатель вырос в 5,5 раза к предыдущему году — до 26,9 тыс. кв. м (0,3% общего объема).

Рост объема ввода жилья к предыдущему году зафиксирован также в:

Херсонской области (+178%, до 6,1 тыс. кв. м);

Кировоградской (+107,4, до 72 тыс. кв. м);

Запорожской (+61,5%, до 42 тыс. кв. м);

Ровенской (+45,7%, до 391,4 тыс. кв. м);

Житомирской (+44,7%, до 179,3 тыс. кв. м);

Черниговской (+38,1%, до 109,7 тыс. кв. м);

Волынской (+35,5%, до 443,5 тыс. кв. м);

Черновицкой (+34,9%, до 330,4 тыс. кв. м);

Закарпатской (+27,8%, до 483,9 тыс. кв. м);

Хмельницкой (+25,1%, до 349,7 тыс. кв. м);

Днепропетровской (+16,3%, до 304,2 тыс. кв. м);

Полтавской (+15,8%, до 170,7 тыс. кв. м);

Тернопольской (+0,2%, до 229,7 тыс. кв. м).

Остальные области показали сокращение объемов введенного жилья.

Количество введенных квартир

Всего в прошлом году в эксплуатацию введено 118,4 тыс. квартир, из них 30,1% - в одноквартирных домах, 69,9% - в многоквартирных.

По количеству введенных за 2024 год квартир лидирует Киев с 22 тыс. квартир и Киевская область — 21,1 тыс. Далее следует Львовская область — 12,6 тыс. квартир, Винницкая — 8 тыс., Одесская — 7,9 тыс., Ивано-Франковская — 7,7 тыс., Волынская — 5 тыс. квартир.

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