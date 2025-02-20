Аренда с правом выкупа: как в Украине работает программа «Домівка+» — Finance.ua

Аренда с правом выкупа: как в Украине работает программа «Домівка+» Сегодня 08:05 — Личные финансы

Аренда с правом выкупа: как в Украине работает программа «Домівка+»

В современном мире собственное жилье становится все менее доступным — рост цен на недвижимость и экономическая нестабильность заставляют многих украинцев откладывать мечту о собственном доме.

Чтобы помочь тем, кто стремится получить свое жилье, в Украине действует программа «Домівка+». Finance.ua в статье рассказал , как именно работает эта инициатива и кто может воспользоваться ее преимуществами.

Программа предоставляет уникальную возможность для участников боевых действий, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и других категорий населения, состоящих на квартирном учете в Киеве, арендовать жилье с преимущественным правом его выкупа на выгодных условиях.

Участники программы:

участники боевых действий и члены их семей, состоящие на квартирном учете в городе Киеве;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ), состоящие на квартирном учете в городе Киеве;

граждане, не относящиеся к вышеупомянутым категориям населения.

Порядок участия в программе «Домівка+»

выбор квартиры из перечня: подача заявления о намерениях заключить сделку;

заключение Договора аренды с преимущественным правом выкупа: подписание Договора аренды;

оформление Договора купли-продажи квартиры: после принятия решения арендатором о приобретении квартиры, заключение соответствующего договора.

Примечание: все расходы, связанные с заключением договоров, оплачивает арендатор.

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Преимущества программы

выгодные условия аренды: пониженная арендная плата для участников боевых действий и ВПЛ;

преимущественное право выкупа: возможность приобрести съемное жилье в собственность;

финансовая прозрачность: четко определены ежемесячные платежи и условия договора;

гибкость использования накопительного платежа: платежи могут быть разбиты на срок до 120 месяцев;

дополнительные выгоды: накопительный платеж, резерв непредвиденных расходов, страховой платеж и коммунальные услуги, включенные в программу.

Подробно о других программах, которые могут помочь вам приобрести собственную жилую недвижимость в Украине — читайте в статье по ссылке.

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