Аренда с правом выкупа: как в Украине работает программа «Домівка+» — Finance.ua
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Аренда с правом выкупа: как в Украине работает программа «Домівка+»

Личные финансы
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Аренда с правом выкупа: как в Украине работает программа «Домівка+»
Аренда с правом выкупа: как в Украине работает программа «Домівка+»
В современном мире собственное жилье становится все менее доступным — рост цен на недвижимость и экономическая нестабильность заставляют многих украинцев откладывать мечту о собственном доме.
Чтобы помочь тем, кто стремится получить свое жилье, в Украине действует программа «Домівка+». Finance.ua в статье рассказал, как именно работает эта инициатива и кто может воспользоваться ее преимуществами.
Программа предоставляет уникальную возможность для участников боевых действий, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и других категорий населения, состоящих на квартирном учете в Киеве, арендовать жилье с преимущественным правом его выкупа на выгодных условиях.

Участники программы:

  • участники боевых действий и члены их семей, состоящие на квартирном учете в городе Киеве;
  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ), состоящие на квартирном учете в городе Киеве;
  • граждане, не относящиеся к вышеупомянутым категориям населения.

Порядок участия в программе «Домівка+»

  • выбор квартиры из перечня: подача заявления о намерениях заключить сделку;
  • заключение Договора аренды с преимущественным правом выкупа: подписание Договора аренды;
  • оформление Договора купли-продажи квартиры: после принятия решения арендатором о приобретении квартиры, заключение соответствующего договора.
Примечание: все расходы, связанные с заключением договоров, оплачивает арендатор.
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Преимущества программы

  • выгодные условия аренды: пониженная арендная плата для участников боевых действий и ВПЛ;
  • преимущественное право выкупа: возможность приобрести съемное жилье в собственность;
  • финансовая прозрачность: четко определены ежемесячные платежи и условия договора;
  • гибкость использования накопительного платежа: платежи могут быть разбиты на срок до 120 месяцев;
  • дополнительные выгоды: накопительный платеж, резерв непредвиденных расходов, страховой платеж и коммунальные услуги, включенные в программу.
Подробно о других программах, которые могут помочь вам приобрести собственную жилую недвижимость в Украине — читайте в статье по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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