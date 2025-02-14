Сколько нужно работать, чтобы накопить на квартиру в Киеве — Finance.ua

Сколько нужно работать, чтобы накопить на квартиру в Киеве Сегодня 09:00 — Недвижимость

Сколько нужно работать, чтобы накопить на квартиру в Киеве

Если откладывать все заработки, то на квартиру в Киеве украинцу со стабильно средним доходом нужно работать около 8−10 лет.

У семейных пар (тоже со средними заработками) может получиться накопить быстрее, примерно за 5−7 лет.

Пример

В качестве примера расчета возьмем человека с доходом 20 тыс. грн в месяц, который может все средства сберегать. Полное отсутствие расходов (нереалистично, но для первого расчета берем этот вариант)

50 кв. м стоит от 75 тыс. долларов. Если человек с доходом 20 тыс. грн в месяц сможет откладывать всю сумму без расходов, на покупку понадобится примерно 12,5 лет (допустим Киевская квартира площадью. Если человек с доходом 20 тыс. грн в месяц сможет откладывать всю сумму без расходов, на покупку понадобится примерно 12,5 лет (допустим курс доллара : 1 доллар = 40 грн). В случае если аналогичную квартиру планирует приобрести семейная пара с совокупным доходом 40 тыс. грн в месяц, теоретический срок накопления (без расходов) составит 6−7 лет. Однако, с учетом реальных ежемесячных расходов этот срок может увеличиться до 12−15 лет.

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При реальных условиях, когда учитываются расходы (аренда, питание, коммунальные услуги и т. п. ), процент откладываемого дохода может быть около 25−30% (или другая цифра в зависимости от семейного бюджета. — Ред.). Это значительно продлит срок накопления. К примеру, вместо 12,5 лет в Киеве может выйти 20 лет или более.

Что в регионах

Разница в стоимости зависит от региона. В Киеве средняя цена за кв. м на первичном рынке составляет от 1500 до 2 тыс. долларов. В крупных городах, таких как Львов, Харьков или Одесса, показатели колеблются от 1 тыс. до 1500 долларов за кв.м. В малых населенных пунктах цены могут составлять от 500 до 800 долларов за кв.м.

На вторичном рынке запросы могут быть ниже на 10−20%, в зависимости от состояния жилья и его местонахождения. В Киеве цены на вторичное жилье стартуют от 1200 долларов за кв. м, в то время как в регионах можно найти варианты от 400 долларов за кв.м. Составим с учетом этих данных примерный план накопления на квартиру в разных населенных пунктах Украины.

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