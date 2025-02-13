Какие цены на аренду квартиры в Киеве в начале февраля (разные сегменты) — Finance.ua
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Какие цены на аренду квартиры в Киеве в начале февраля (разные сегменты)

Недвижимость
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Какие цены на аренду квартиры в Киеве в начале февраля (разные сегменты)
Какие цены на аренду квартиры в Киеве в начале февраля (разные сегменты)
В начале февраля 2025 года самый большой выбор 1-комнатных квартир под аренду в Киеве находится в бюджете 12−16 тыс. грн, а 2-комнатных — 15−20 тыс. грн.
Об этом свидетельствует статистика ЛУН.
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1-комнатные квартиры

На рынке насчитывается 247 предложений 1-комнатных квартир с арендной платой 14−16 тыс. грн и 219 вариантов по цене 12−14 тыс. грн.
Также есть неплохой выбор в бюджетах 8−10 тыс. грн, 10−12 тыс. грн. и 16−18 тыс. грн — по 167, 170 и 173 вариантов соответственно.
В минимальном бюджете 6−8 тыс. грн найти 1-комнатную квартиру довольно трудно — предложение в этой ценовой категории ограничено 48 объектами.
В премиум-сегменте выбор вариантов тоже не очень велик: среди 1-комнатных квартир с ценой аренды от 40 тыс. грн в месяц, на рынке представлено около 145 вариантов.
В течение января 2025 года ежедневное предложение 1-комнатных квартир на рынке аренды колеблется на уровне 1,5−1,9 тыс. объектов.
Какие цены на аренду квартиры в Киеве в начале февраля (разные сегменты)

2-комнатные квартиры

Наибольшее количество предложений в начале февраля зафиксировано в бюджете арендной платы 15−20 тыс. грн в месяц — 362 варианта. Ощутимо меньше 2-х комнатных под бюджет 10−15 тыс. грн — среди таких вариантов выставлено в аренду 310 объектов.
Интересно, что на рынке есть предложения аренды 2-х комнатных с бюджетом до 10 тыс. грн вообще нет, хотя месяц назад было зафиксировано 36 таких предложений.
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А вот 2-комнатных квартир со стоимостью арендной платы от 40 тыс. грн значительно больше — почти 490 вариантов.
Какие цены на аренду квартиры в Киеве в начале февраля (разные сегменты)
В январе ежедневное предложение 2-комнатных квартир на рынке аренды колебалось на уровне 1,2−2,1 тыс. объектов.
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Выводы

Предложений под аренду на столичном рынке недвижимости хватает, причем оно может удовлетворить спрос в разных сегментах.
А значительные колебания ежедневного количества выставленных квартир могут свидетельствовать о том, что рынок динамичен и спрос на аренду сохраняется на высоком уровне.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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