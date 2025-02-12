Будут ли расти цены на квартиры в Киеве (опрос) — Finance.ua

Будут ли расти цены на квартиры в Киеве (опрос)
За 3 месяца процент покупателей, уверенных в росте цен на столичной вторичке, увеличился с 28% до 39%.
Об этом свидетельствует опрос ЛУН.
Интересно, что процент тех, кто убежден, что цены на квартиры пойдут вверх, увеличивается ежемесячно: в конце сентября 2024 г. таких было лишь 28%, в ноябре — уже 30%, в декабре — 35%, а в январе 2025 — 39%.
Количество тех, кто говорит о снижении цен на столичные квартиры, наоборот, уменьшается. Если в конце сентября 2024 года падения цен ожидали 35% опрошенных, то в середине января 2025 года такой прогноз давали только 26% потенциальных покупателей.
При этом процент тех, кто считает, что стоимость квартир на вторичке будет оставаться стабильной, почти не меняется и составляет 33−36% общего числа принимавших участие в ежемесячном опросе подписчиков ЛУН-бот.
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Первичка
Доля тех, кто считает, что цены на строящиеся квартиры будут расти, увеличилась за 3 месяца с 42 до 50% опрошенных.
Процент прогнозирующих снижение цен на первичке, наоборот, уменьшился с 27 до 17%.
А доля тех, кто уверен, что цены будут оставаться стабильными, составляет 33%.
Напомним, в Западных областях Украины наблюдается «строительный бум», однако ситуация может измениться в другую сторону после окончания полномасштабного вторжения. Такое мнение высказала президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Елена Гайдамаха.
Наибольший строительный бум проходит в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях.
Напомним, Елена Гайдамаха отмечала, что потенциальные покупатели не спешат инвестировать средства в «голые» квадратные метры, ссуды под которые предоставляет государство в рамках программы ипотечного кредитования «єОселя». В целом сделки сократились в 10 раз.
Справка Finance.ua:
- Напомним, ЛУН проводит регулярные опросы об изменении цен на первичном и вторичном рынке недвижимости в столице среди потенциальных покупателей квартир.
- Опрос является важным маркером настроений общества, их заинтересованности в покупке жилья и экономической способности.
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