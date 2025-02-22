Что влияет на рыночную стоимость квартиры, и как ее посчитать — Finance.ua

Что влияет на рыночную стоимость квартиры, и как ее посчитать Сегодня 16:12 — Недвижимость

Что влияет на рыночную стоимость квартиры, и как ее посчитать

Продавая или покупая недвижимость, необходимо определить рыночную стоимость жилья. Это важно не только для установления правильной цены, но и начисления налогов.

Как осуществить оценку стоимости жилья и какие факторы влияют на цену — читайте дальше.

Обязательна ли оценка недвижимости

Согласно законодательству Украины, оценку жилья при его продаже для физических лиц следует проводить обязательно. Это нужно для определения налогооблагаемой базы. Исключениями являются соглашения между юридическими лицами, в таких случаях оценку можно не проводить.

Оценку можно осуществить самостоятельно, или ее может произвести профессиональный оценщик.

Как провести оценку жилья самостоятельно

Самостоятельно оценить квартиру можно через официальный электронный сервис Фонда государственного имущества Украины. Чтобы сделать это, нужно:

зарегистрироваться на платформе, используя электронную подпись;

ввести основные параметры квартиры — место ее расположения, площадь, состояние ремонта;

дождаться автоматического расчета системы, которая сообщит о предварительной стоимости недвижимости.

Такой вариант имеет преимущество — он бесплатный. Однако следует внимательно вводить данные, ведь некорректная информация может ощутимо завысить оцененную стоимость. А это будет означать, что налоги будут выше.

Чтобы самому провести оценку квартиры:

просмотрите объявления на специализированных сайтах, учитывая площадь, район, состояние квартиры;

определите среднюю стоимость одного квадратного метра — суммируйте стоимость подобных объектов и поделите на их общую площадь;

скорректируйте стоимость — если ваше жилье в лучшем состоянии, увеличьте цену, если в худшем — снизьте.

Что влияет на рыночную стоимость квартиры

Чтобы результат был максимально точным, нужно учесть следующие аспекты:

локация — цены в центре и спальных районах отличаются;

инфраструктура — ​​наличие транспорта, школ, магазинов, парков оказывает влияние на цену;

этажность — квартиры на средних этажах преимущественно более дорогие;

планировка, состояние квартиры — наличие ремонта делает квартиру более дорогой;

правовой статус — долги за коммунальные услуги или другие задолженности также влияют на цену;

ситуация на рынке недвижимости тоже задает тенденции на цены.

Заметим, что самостоятельная оценка квартиры позволит определить предварительную стоимость жилья. При официальном оформлении сделок следует все же обратиться к эксперту. Отчет об оценке недвижимости действителен 6 месяцев.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.