Только 12% украинцев планируют покупать жилье в 2025 году: сколько готовы потратить (исследование) — Finance.ua

Только 12% украинцев планируют покупать жилье в 2025 году: сколько готовы потратить (исследование) Сегодня 15:01 — Личные финансы

Только 12% украинцев планируют покупать жилье в 2025 году: сколько готовы потратить (исследование)

Спрос на покупку жилья в январе-октябре 2024 снизился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом свидетельствуют данные опроса маркетплейса OLX.

Всего в опросе приняло участие почти 5 тысяч респондентов из подконтрольных регионов Украины. Что касается текущего жилищного положения — 46% опрошенных проживают в собственном жилье, 29% - арендуют недвижимость, 20% - живут вместе с родителями или другими родственниками. 5% проживают за границей или на условиях ВПЛ.

Планируют ли покупать новое жилье

На вопрос о планах относительно собственной недвижимости 73% респондентов ответили, что ничего не планируют делать в 2025 году со своими квадратными метрами. В то же время 15% признали, что хотят продать жилье и еще 12% - сдавать в аренду.

64% опрошенных отметили, что не планируют покупать недвижимость в этом году. 24% только думают о приобретении в перспективе следующих пяти лет. И только 12% планируют покупать имущество.

Среди причин покупки 46% отметили, что хотят улучшения жилищных условий (увеличение площади, более современная квартира), 23% - покупают из-за переезда в другую область или город, 22% хотят сделать инвестицию или сохранить средства, 17% - стремятся воспользоваться доступными кредитными или ипотечными программами.

46% отметили, что хотят улучшения жилищных условий (увеличение площади, более современная квартира), 23% - покупают из-за переезда в другую область или город, 22% хотят сделать инвестицию или сохранить средства, 17% - стремятся воспользоваться доступными кредитными или ипотечными программами. Среди вариантов «другое» (10% респондентов) преобладают причины о потерянном или разрушенном из-за военных действий жилье или оккупации территории проживания.

Какую недвижимость готовы покупать

90% опрошенных склоняются к покупке жилой недвижимости (дом или квартира), 5% хотят приобрести земельный участок, 3% рассматривают покупку коммерческих площадей — офисы, кафе, склады и т. д.

Относительно жилой недвижимости:

большинство респондентов (51%) желают приобрести «вторичку» с ремонтом,

32% - сданную в эксплуатацию новостройку или новостройку с ремонтом,

13% отметили покупку квартиры на стадии котлована, чтобы вложить средства в строительство.

Сколько готовы потратить

На вопрос о бюджете на покупку жилья 46% опрошенных ответили, что рассматривают покупку до $30 000. Еще 34% готовы потратить $30 000 — $60 000, 16% от $60 000 до $150 000 и 4% рассматривают возможность покупки жилья стоимостью более $150 000.

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55% опрошенных планируют покупать жилье за ​​собственные средства, не используя кредитные или ипотечные программы. Еще 25% планируют покупку через «єОселя», еще 20% рассматривают другие программы кредитования. Дополнительно покупку в целях сдачи в аренду рассматривают более 24% опрошенных — 20% для сдачи в долгосрочную аренду и 4% для посуточной аренды.

Среди факторов автономности и безопасности жилья, приоритетных при выборе недвижимости, респонденты отметили:

62% - доступ к важным объектам инфраструктуры в пешей досягаемости (больницы, магазины),

52% - наличие системы автономного отопления,

34% - наличие автономного водоснабжения,

33% - оснащение жилья генератором или другим альтернативным источником энергии, 31% - наличие укрытия недалеко от жилья,

30% - защищенность территории (огороженная территория, охрана, видеонаблюдение).

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