Как изменились цены на квартиры с разным количеством комнат за 2024 год (инфографика) — Finance.ua

Как изменились цены на квартиры с разным количеством комнат за 2024 год (инфографика) Сегодня 14:03 — Личные финансы

Как изменились цены на квартиры с разным количеством комнат за 2024 год (инфографика)

Медианная цена однокомнатных квартир по Украине в 2024 году стремительно росла, кроме нескольких областей, расположенных поблизости от линии фронта.

Об этом свидетельствует аналитика OLX.

Цены на однокомнатные квартиры

Больше однушки подорожали в таких областях (и средняя цена в начале 2024 года):

Ровенская: + 33%, средняя цена — 1,4 млн грн;

Закарпатская: +25,4%, 2 млн грн;

Волынская: +23,5%, 1,4 млн грн;

Черновицкая: +19,5%, 1,6 млн грн;

Житомирская: +16,9%, 1,4 млн грн.

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В Киевской области прирост в стоимости составляет 8,2%, а средняя цена однокомнатной квартиры в 2024 году здесь была 1,8 млн грн.

Самые дешевые однокомнатные квартиры со средней стоимостью 684 949 грн продают в Херсонской области. Несколько дороже в Запорожской и Сумской областях — 755 900 грн и 780 585 грн соответственно.

Двухкомнатные квартиры

Самые дорогие двухкомнатки в 2024 году продавали во Львовской (3,1 млн грн), Киевской (2,9 млн грн) и Закарпатской (2,8 млн грн) областях.

Однако, согласно статистике, за год больше всего выросла медианная цена в Житомирской области — здесь средние цены выросли на четверть, а в начале 2024 года купить двухкомнатную квартиру можно было в среднем за 1,6 млн грн.

Ситуация с самым дешевым жильем с двумя комнатами мало отличается от однушек. Так, самая низкая медианная цена в Херсонской области — 991 218 грн. А за 1 млн грн в среднем можно приобрести двухкомнатную квартиру в Запорожской, Сумской и Николаевской областях.

Трехкомнатные квартиры

Более чем на 39% выросли цены на трехкомнатные квартиры в Закарпатской области — в начале 2024 в среднем приобрести квартиру здесь можно было за 2,8 млн грн.

Однако самыми дорогими областями стабильно остаются Киевская и Львовская с медианой в 4,8 млн грн и 3,6 млн грн за трешки.

В прифронтовых областях цены шли на убыль:

в Днепропетровской стоимость трешек упала на 11,8% (в среднем 1,9 млн грн),

в Херсонской — -10,7% (1,2 млн грн),

в Запорожской — -10,3% (1,4 млн грн).

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