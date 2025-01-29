Как изменились цены на квартиры с разным количеством комнат за 2024 год (инфографика) — Finance.ua

Как изменились цены на квартиры с разным количеством комнат за 2024 год (инфографика)
Медианная цена однокомнатных квартир по Украине в 2024 году стремительно росла, кроме нескольких областей, расположенных поблизости от линии фронта.
Об этом свидетельствует аналитика OLX.
Цены на однокомнатные квартиры
Больше однушки подорожали в таких областях (и средняя цена в начале 2024 года):
- Ровенская: + 33%, средняя цена — 1,4 млн грн;
- Закарпатская: +25,4%, 2 млн грн;
- Волынская: +23,5%, 1,4 млн грн;
- Черновицкая: +19,5%, 1,6 млн грн;
- Житомирская: +16,9%, 1,4 млн грн.
В Киевской области прирост в стоимости составляет 8,2%, а средняя цена однокомнатной квартиры в 2024 году здесь была 1,8 млн грн.
Самые дешевые однокомнатные квартиры со средней стоимостью 684 949 грн продают в Херсонской области. Несколько дороже в Запорожской и Сумской областях — 755 900 грн и 780 585 грн соответственно.
Двухкомнатные квартиры
Самые дорогие двухкомнатки в 2024 году продавали во Львовской (3,1 млн грн), Киевской (2,9 млн грн) и Закарпатской (2,8 млн грн) областях.
Однако, согласно статистике, за год больше всего выросла медианная цена в Житомирской области — здесь средние цены выросли на четверть, а в начале 2024 года купить двухкомнатную квартиру можно было в среднем за 1,6 млн грн.
Ситуация с самым дешевым жильем с двумя комнатами мало отличается от однушек. Так, самая низкая медианная цена в Херсонской области — 991 218 грн. А за 1 млн грн в среднем можно приобрести двухкомнатную квартиру в Запорожской, Сумской и Николаевской областях.
Трехкомнатные квартиры
Более чем на 39% выросли цены на трехкомнатные квартиры в Закарпатской области — в начале 2024 в среднем приобрести квартиру здесь можно было за 2,8 млн грн.
Однако самыми дорогими областями стабильно остаются Киевская и Львовская с медианой в 4,8 млн грн и 3,6 млн грн за трешки.
В прифронтовых областях цены шли на убыль:
- в Днепропетровской стоимость трешек упала на 11,8% (в среднем 1,9 млн грн),
- в Херсонской — -10,7% (1,2 млн грн),
- в Запорожской — -10,3% (1,4 млн грн).
Поделиться новостью