В двух самых дорогих областях Украины подешевела аренда квартир: цены по регионам — Finance.ua

В двух самых дорогих областях Украины подешевела аренда квартир: цены по регионам Сегодня 08:04 — Недвижимость

В двух самых дорогих областях Украины подешевела аренда квартир: цены по регионам

Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в декабре 2024 года составила 7203 гривны. За год аренда подорожала на 9,3% при общей инфляции в 12%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

На первом месте по стоимости аренды остается Закарпатская область, хотя аренда подешевела на 7,6% до 11 769 грн.

Львовская область во втором месте. Стоимость аренды за год упала на 11,4% до 10 449 грн.

На третьем месте Ровенская область, где аренда за год выросла в цене на 37,4% до 9 891 грн.

В Киеве аренда подорожала на 10,4% до 9 632 грн, что позволило столице сохранить за собой четвертое место по средней стоимости арендованного жилья.

Стоимость аренды увеличивается в западных областях Украины. В частности, в Ивано-Франковской области цены поднялись на 32,4% до 8 105 гривен, в Тернопольской — на 31,8% до 7 385 гривен, в Волынской — на 34,6% до 8069 гривен.

Самые низкие цены в прифронтовых регионах — Херсонской (2 928 гривен), Запорожской (3 623 гривны), Николаевской (3 694 гривны) областях.

Справка Finance.ua:

В то же время, по данным Dim. Ria, цены на аренду выросли в большинстве регионов. Наибольшее подорожание однокомнатных квартир зафиксировали в Черновицкой, Ивано-Франковской и Киевской областях (30−36%).

А самым дорогим городом для покупки нового жилья остается Киев: средняя стоимость квадратного метра составляет $1342, что на 4% меньше, чем годом ранее.

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