Налог на недвижимость: кто и сколько уже заплатил в 2025 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Налог на недвижимость: кто и сколько уже заплатил в 2025 году

Недвижимость
100
Налог на недвижимость: кто и сколько уже заплатил в 2025 году
Налог на недвижимость: кто и сколько уже заплатил в 2025 году
За первые пять месяцев 2025 года украинцы уже уплатили 4,9 млрд грн налога на недвижимость. Это на 17% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.
Наибольшее количество налога поступило из:
  • Киева — почти 990 млн грн;
  • Киевской области — 497 млн ​​грн;
  • Днепропетровской — 496 млн грн;
  • Одесской — 464 млн грн.

Кто и сколько должен оплатить

Физические лица, владеющие:
  • квартирами площадью более 60 кв. м;
  • домами более 120 кв. м;
  • или разными типами жилья (в том числе долями), если общая площадь превышает 180 кв. м.
Отметим, что в 2025 году украинцы платят налог за 2024 год.
Размер ставки налога не может превышать 1,5% размера минимальной зарплаты за 1 квадратный метр, которая на 1 января 2024 составила 7100 грн. Следовательно, максимальный размер ставки — 106,5 грн за 1 квадратный метр.
Читайте также
Как это будет выглядеть на практике?
Например: вы — владелец квартиры площадью 65 кв. метров.
Ставка налога — 1,5% (7 100 гривен х 1,5 процента = 106,5 гривен).
Облагаемая налогом площадь — 5 кв. метров (65 кв. метров — 60 кв. метров)
Сумма налога: 5 кв. метров х 106,50 грн = 532,50 грн.
Чтобы узнать, сколько налога вы должны уплатить, можно воспользоваться онлайн-калькулятором на вебпортале ДПС: tax.gov.ua/calculator/realty
Просмотреть сформированные налоговые сообщения-решения можно в Электронном кабинете при наличии электронного ключа или воспользовавшись мобильным приложением «Моя налоговая».
Если же вы обнаружили разногласия по начисленной сумме — стоит обратиться в Центры обслуживания плательщиков и провести сверку.

Кто может не платить налог на недвижимость

От уплаты налога освобождены:
  • владельцы жилой недвижимости, суммарная площадь которой не превышает установленные нормы;
  • владельцы, чья недвижимость находится на оккупированных территориях, повреждена или в зоне активных боевых действий.
Читайте также
Объекты недвижимости, за которые также не придется платить:
  • детдома семейного типа;
  • жилье, принадлежащее детям-сиротам, лишенным родительской опеки и детям с инвалидностью, которые воспитываются одинокими матерями или отцами, но не более одного такого объекта на ребенка;
  • жилая недвижимость — собственность общественных объединений лиц с инвалидностью и их предприятий;
  • объекты жилой недвижимости, принадлежащие многодетным или приемным семьям, где воспитывается пять и более детей, и т. д.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems