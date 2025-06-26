Налог на недвижимость: кто и сколько уже заплатил в 2025 году — Finance.ua

Налог на недвижимость: кто и сколько уже заплатил в 2025 году
За первые пять месяцев 2025 года украинцы уже уплатили 4,9 млрд грн налога на недвижимость. Это на 17% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.
Наибольшее количество налога поступило из:
- Киева — почти 990 млн грн;
- Киевской области — 497 млн грн;
- Днепропетровской — 496 млн грн;
- Одесской — 464 млн грн.
Кто и сколько должен оплатить
Физические лица, владеющие:
- квартирами площадью более 60 кв. м;
- домами более 120 кв. м;
- или разными типами жилья (в том числе долями), если общая площадь превышает 180 кв. м.
Отметим, что в 2025 году украинцы платят налог за 2024 год.
Размер ставки налога не может превышать 1,5% размера минимальной зарплаты за 1 квадратный метр, которая на 1 января 2024 составила 7100 грн. Следовательно, максимальный размер ставки — 106,5 грн за 1 квадратный метр.
Как это будет выглядеть на практике?
Например: вы — владелец квартиры площадью 65 кв. метров.
Ставка налога — 1,5% (7 100 гривен х 1,5 процента = 106,5 гривен).
Облагаемая налогом площадь — 5 кв. метров (65 кв. метров — 60 кв. метров)
Сумма налога: 5 кв. метров х 106,50 грн = 532,50 грн.
Чтобы узнать, сколько налога вы должны уплатить, можно воспользоваться онлайн-калькулятором на вебпортале ДПС: tax.gov.ua/calculator/realty
Просмотреть сформированные налоговые сообщения-решения можно в Электронном кабинете при наличии электронного ключа или воспользовавшись мобильным приложением «Моя налоговая».
Если же вы обнаружили разногласия по начисленной сумме — стоит обратиться в Центры обслуживания плательщиков и провести сверку.
Кто может не платить налог на недвижимость
От уплаты налога освобождены:
- владельцы жилой недвижимости, суммарная площадь которой не превышает установленные нормы;
- владельцы, чья недвижимость находится на оккупированных территориях, повреждена или в зоне активных боевых действий.
Объекты недвижимости, за которые также не придется платить:
- детдома семейного типа;
- жилье, принадлежащее детям-сиротам, лишенным родительской опеки и детям с инвалидностью, которые воспитываются одинокими матерями или отцами, но не более одного такого объекта на ребенка;
- жилая недвижимость — собственность общественных объединений лиц с инвалидностью и их предприятий;
- объекты жилой недвижимости, принадлежащие многодетным или приемным семьям, где воспитывается пять и более детей,
и т. д.
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