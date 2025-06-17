В Украине запустят цифровую платформу для решения жилищных проблем — Finance.ua

В Украине запустят цифровую платформу для решения жилищных проблем Сегодня 09:06 — Личные финансы

В Украине запустят цифровую платформу для решения жилищных проблем

Украинцам, которые годами стоят в квартирных очередях и нуждаются в улучшении жилищных условий, планируют помочь с помощью новой цифровой системы, подбирающей лучшие варианты жилья, ориентируясь на индивидуальные особенности человека.

Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Соответствующая инициатива заложена в законопроекте № 12377 «Об основных принципах жилищной политики». Документ зарегистрирован еще в январе 2024 и должен быть принят до конца четвертого квартала 2025 года.

Принятие этого законопроекта — одно из требований программы Ukraine Facility, в рамках которой Украина получит 50 млрд евро помощи от Евросоюза до 2027 года.

Принятие этого закона станет стартом большой реформы в жилищной сфере. Она имеет целью запустить процесс решения жилищного вопроса для сотен тысяч украинцев, которые десятилетиями стоят в очередях", — отметила Шуляк.

Как будет работать новая система

Центральный элемент изменений — запуск электронной системы, которая поможет подобрать индивидуальные решения для жилищных нужд.

Она будет включать:

электронный реестр заявок;

Единую информационно-аналитическую жилищную систему.

Именно эта система будет собирать и анализировать данные о социальном статусе человека (является ли он ВПЛ, человеком с инвалидностью, пенсионером), его доходы и наличие жилья. На основе этих факторов она сможет предложить наиболее релевантный вариант обеспечения жильем.

социальное или служебное жилье;

участие в финансово-кредитных программах;

возможность социальной аренды — то есть аренды жилья по стоимости ниже рыночной.

Электронную систему также могут использовать органы местного самоуправления — для управления местными фондами жилья, планирования развития территорий, анализа реальных потребностей жителей.

«Такой подход позволит окончательно отказаться от устаревших квартирных очередей. Мы получим прозрачную и эффективную систему, которая будет учитывать динамические изменения, особенно в условиях войны, когда миллионы людей меняют место жительства», — подчеркнула нардепка.

Новая система будет открыта и будет содержать данные обо всем существующем жилищном фонде — как государственном, так и коммунальном. Для этого будет проведена масштабная инвентаризация жилья, в частности потенциального жилья для ВПЛ. Этот процесс уже стартовал благодаря закону № 4080-IX.

Следующие этапы реформы

После принятия законопроекта № 12377 следующим шагом станет создание фонда социального жилья. Соответствующий законопроект также прописан в программе Ukraine Facility, а дедлайн его принятия — четвертый квартал 2026 года.

«Реформа жилищной политики — это давно назревший вопрос, который годами откладывался. Война только обострила его. Благодаря Ukraine Facility у нас есть четкий план действий и конкретные сроки, которых мы должны придерживаться, чтобы получить необходимую помощь от ЕС», — резюмировала Елена Шуляк.

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