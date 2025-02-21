Как выросли цены на жилье в Украине в 2024 году (Госстат) — Finance.ua
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Как выросли цены на жилье в Украине в 2024 году (Госстат)

Недвижимость
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Как выросли цены на жилье в Украине в 2024 году (Госстат)
Как выросли цены на жилье в Украине в 2024 году (Госстат)
Как сообщили в Государственной службе статистики, индекс цен на жилье в Украине по итогам 2024 года составил 112,7%.

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В 2023 году составил 114,5%, в 2022 году — 113%.
Такие данные сообщила Государственная служба статистики (Госстат), пишет interfax.
Как выросли цены на жилье в Украине в 2024 году (Госстат)

Первичный рынок

Здесь цены на жилье выросли по итогам 2024 года на 15%, ускорив рост по сравнению с 2023 годом, когда показатель составил 12,8%.
1-комнатные квартиры подорожали на 14,9%, двухкомнатные — на 15,3%, трехкомнатные — на 14,8%.
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Вторичный рынок

Здесь жилье замедлило темпы удорожания. Вторичка в среднем подорожала на 11,6%, что на 4 п. п. ниже показателя 2023 года. Однокомнатные квартиры на вторичном рынке подорожали на 11,5%, двухкомнатные — на 11,9%, трехкомнатные — на 11,5%.
Также по данным ведомства, в четвертом квартале 2024 года индекс цен на жилье снизился до 113,1% по сравнению со 116,1% в четвертом квартале 2023 года. В частности, в октябре-декабре 2024 г. на первичном рынке цены выросли на 15,8% против 14,6% в октябре-декабре 2023 г., тогда как на вторичном рынке зафиксировано замедление темпов роста цен: до 11,9% против 17% соответственно.
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Справка Finance.ua:

  • По данным Госстата, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в целом по Украине в январе 2025 года составила 7326 гривен. Среди регионов на первом месте по стоимости аренды остается Закарпатская область — 11 769 гривен. Вторая по цене — Львовская область (до 10 571 гривны).

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По материалам:
Finance.ua
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