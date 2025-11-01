Как восстановить утраченные документы на недвижимость Сегодня 16:07 — Недвижимость

Как восстановить утраченные документы на недвижимость

В Украине из-за войны увеличилось количество случаев потери или повреждения документов, удостоверяющих право собственности на недвижимость. Хотя отсутствие таких документов не лишает владельца прав на имущество, это может усложнить дальнейшее решение вопросов владения, пользования и распоряжения им.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Как восстановить утраченные документы, подтверждающие право собственности

Для получения дубликата утраченного документа следует обратиться с письменным заявлением к нотариусу или должностному лицу органа местного самоуправления, удостоверяющего право собственности на недвижимость.

Дубликат документа приравнивается к оригиналу по юридической силе и должен содержать полный текст утраченного или испорченного документа. На этом делается отметка о равенстве с оригиналом и осуществляется заверительная надпись.

Где хранятся документы на недвижимость:

по делам государственной нотариальной конторы;

в государственном нотариальном архиве;

у частного нотариуса, заверяющего документ.

Если нотариус прекратил деятельность, дубликаты можно получить в нотариальном архиве по месту хранения.

«В случае невозможности получения дубликата документа из-за утраты доступа к документам нотариального делопроизводства и архива частного нотариуса или государственной нотариальной конторы, государственного нотариального архива (например, из-за оккупации территории), лицо имеет право обратиться в суд с иском о признании права собственности на имущество», — объясняют эксперты.

Кроме собственника, дубликат может быть выдан наследникам, правопреемникам, ипотекодержателям, исполнителям завещания по соответствующему заявлению и подтверждающим документам (свидетельство о смерти собственника или документы о родственных связях).

