0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как восстановить утраченные документы на недвижимость

Недвижимость
33
Как восстановить утраченные документы на недвижимость
Как восстановить утраченные документы на недвижимость
В Украине из-за войны увеличилось количество случаев потери или повреждения документов, удостоверяющих право собственности на недвижимость. Хотя отсутствие таких документов не лишает владельца прав на имущество, это может усложнить дальнейшее решение вопросов владения, пользования и распоряжения им.
Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Как восстановить утраченные документы, подтверждающие право собственности

Для получения дубликата утраченного документа следует обратиться с письменным заявлением к нотариусу или должностному лицу органа местного самоуправления, удостоверяющего право собственности на недвижимость.
Читайте также
Дубликат документа приравнивается к оригиналу по юридической силе и должен содержать полный текст утраченного или испорченного документа. На этом делается отметка о равенстве с оригиналом и осуществляется заверительная надпись.
Где хранятся документы на недвижимость:
  • по делам государственной нотариальной конторы;
  • в государственном нотариальном архиве;
  • у частного нотариуса, заверяющего документ.
Если нотариус прекратил деятельность, дубликаты можно получить в нотариальном архиве по месту хранения.
«В случае невозможности получения дубликата документа из-за утраты доступа к документам нотариального делопроизводства и архива частного нотариуса или государственной нотариальной конторы, государственного нотариального архива (например, из-за оккупации территории), лицо имеет право обратиться в суд с иском о признании права собственности на имущество», — объясняют эксперты.
Читайте также
Кроме собственника, дубликат может быть выдан наследникам, правопреемникам, ипотекодержателям, исполнителям завещания по соответствующему заявлению и подтверждающим документам (свидетельство о смерти собственника или документы о родственных связях).
Ранее Finance.ua писал, что в случае потери или порчи бумажного удостоверения участника боевых действий можно пользоваться электронным, а при необходимости — восстановить документ в бумажной форме.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems