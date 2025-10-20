Как признать завещание недействительным Сегодня 21:02

Как признать завещание недействительным

Завещание — это личное распоряжение человека своим имуществом на случай смерти. Это важный механизм реализации права собственности, гарантированного Конституцией Украины. В то же время, как и любая другая сделка, завещание может быть признано недействительным.

Министерство юстиции объяснило , в каких случаях это возможно, кто имеет право обжаловать завещание в суде и кому принадлежит обязательная доля в наследстве.

Виды недействительных завещаний

Гражданский кодекс Украины различает ничтожные и оспариваемые завещания.

Ничтожные завещания

Ничтожным считается документ, составленный лицом, не имеющим права его составлять, или оформленный с нарушением требований относительно формы или заверения.

В таких случаях нотариус самостоятельно отказывает в выдаче свидетельства о праве на наследство, если выявит нарушение. Судебное решение для этого не требуется. Если же заинтересованное лицо не согласно с действиями нотариуса, оно может обратиться в суд.

К ничтожным могут относиться завещания:

без необходимых реквизитов — подписей, печатей, даты и т. п. ;

; составленные лицом без полной гражданской дееспособности;

оформленные через представителя;

заверенные без полномочий или без обязательного присутствия свидетелей;

секретные завещания, составленные с нарушением требований;

завещания относительно имущества, охваченного действующим наследственным договором;

заверенные на временно оккупированной территории Украины.

Оспариваемые завещания

Оспаривается завещание, которое может быть признано недействительным по решению суда — если доказано, что волеизъявление завещателя не было свободным.

Среди обстоятельств, которые могут это подтверждать:

завещатель не сознавал значения своих действий или не мог ими управлять;

завещание было составлено под давлением, обманом, угрозами или насилием;

документ оформлен в крайне сложных жизненных обстоятельствах.

В таких случаях суд может признать завещание полностью или частично недействительным по иску заинтересованного лица.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве

Гражданское законодательство защищает определенные категории лиц, которых нельзя лишить права на наследование даже при наличии завещания.

К таким лицам относятся:

малолетние, несовершеннолетние и совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя;

нетрудоспособная вдова или вдовец;

нетрудоспособные родители.

Они имеют право наследовать половину части, которая принадлежала бы им в случае наследования по закону. Это право действует вне зависимости от содержания завещания.

Как обжаловать завещание в суде

Подать иск о признании завещания недействительным может любое лицо, права или интересы которого нарушены. Это могут быть:

наследники по закону;

наследники по другому завещанию;

лица, имеющие право на обязательную долю;

лица, в пользу которых составлено завещательное распоряжение.

Иск можно подать только после смерти завещателя, и рассматривает его суд по месту открытия наследства.

