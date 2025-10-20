0 800 307 555
Как признать завещание недействительным
Как признать завещание недействительным
Завещание — это личное распоряжение человека своим имуществом на случай смерти. Это важный механизм реализации права собственности, гарантированного Конституцией Украины. В то же время, как и любая другая сделка, завещание может быть признано недействительным.
Министерство юстиции объяснило, в каких случаях это возможно, кто имеет право обжаловать завещание в суде и кому принадлежит обязательная доля в наследстве.

Виды недействительных завещаний

Гражданский кодекс Украины различает ничтожные и оспариваемые завещания.

Ничтожные завещания

Ничтожным считается документ, составленный лицом, не имеющим права его составлять, или оформленный с нарушением требований относительно формы или заверения.
В таких случаях нотариус самостоятельно отказывает в выдаче свидетельства о праве на наследство, если выявит нарушение. Судебное решение для этого не требуется. Если же заинтересованное лицо не согласно с действиями нотариуса, оно может обратиться в суд.
К ничтожным могут относиться завещания:
  • без необходимых реквизитов — подписей, печатей, даты и т. п.;
  • составленные лицом без полной гражданской дееспособности;
  • оформленные через представителя;
  • заверенные без полномочий или без обязательного присутствия свидетелей;
  • секретные завещания, составленные с нарушением требований;
  • завещания относительно имущества, охваченного действующим наследственным договором;
  • заверенные на временно оккупированной территории Украины.

Оспариваемые завещания

Оспаривается завещание, которое может быть признано недействительным по решению суда — если доказано, что волеизъявление завещателя не было свободным.
Среди обстоятельств, которые могут это подтверждать:
  • завещатель не сознавал значения своих действий или не мог ими управлять;
  • завещание было составлено под давлением, обманом, угрозами или насилием;
  • документ оформлен в крайне сложных жизненных обстоятельствах.
В таких случаях суд может признать завещание полностью или частично недействительным по иску заинтересованного лица.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве

Гражданское законодательство защищает определенные категории лиц, которых нельзя лишить права на наследование даже при наличии завещания.
К таким лицам относятся:
  • малолетние, несовершеннолетние и совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя;
  • нетрудоспособная вдова или вдовец;
  • нетрудоспособные родители.
Они имеют право наследовать половину части, которая принадлежала бы им в случае наследования по закону. Это право действует вне зависимости от содержания завещания.

Как обжаловать завещание в суде

Подать иск о признании завещания недействительным может любое лицо, права или интересы которого нарушены. Это могут быть:
  • наследники по закону;
  • наследники по другому завещанию;
  • лица, имеющие право на обязательную долю;
  • лица, в пользу которых составлено завещательное распоряжение.
Иск можно подать только после смерти завещателя, и рассматривает его суд по месту открытия наследства.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
