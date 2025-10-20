Как признать завещание недействительным
Завещание — это личное распоряжение человека своим имуществом на случай смерти. Это важный механизм реализации права собственности, гарантированного Конституцией Украины. В то же время, как и любая другая сделка, завещание может быть признано недействительным.
Министерство юстиции объяснило, в каких случаях это возможно, кто имеет право обжаловать завещание в суде и кому принадлежит обязательная доля в наследстве.
Виды недействительных завещаний
Гражданский кодекс Украины различает ничтожные и оспариваемые завещания.
Ничтожные завещания
Ничтожным считается документ, составленный лицом, не имеющим права его составлять, или оформленный с нарушением требований относительно формы или заверения.
В таких случаях нотариус самостоятельно отказывает в выдаче свидетельства о праве на наследство, если выявит нарушение. Судебное решение для этого не требуется. Если же заинтересованное лицо не согласно с действиями нотариуса, оно может обратиться в суд.
К ничтожным могут относиться завещания:
- без необходимых реквизитов — подписей, печатей, даты
и т. п.;
- составленные лицом без полной гражданской дееспособности;
- оформленные через представителя;
- заверенные без полномочий или без обязательного присутствия свидетелей;
- секретные завещания, составленные с нарушением требований;
- завещания относительно имущества, охваченного действующим наследственным договором;
- заверенные на временно оккупированной территории Украины.
Оспариваемые завещания
Оспаривается завещание, которое может быть признано недействительным по решению суда — если доказано, что волеизъявление завещателя не было свободным.
Среди обстоятельств, которые могут это подтверждать:
- завещатель не сознавал значения своих действий или не мог ими управлять;
- завещание было составлено под давлением, обманом, угрозами или насилием;
- документ оформлен в крайне сложных жизненных обстоятельствах.
В таких случаях суд может признать завещание полностью или частично недействительным по иску заинтересованного лица.
Кто имеет право на обязательную долю в наследстве
Гражданское законодательство защищает определенные категории лиц, которых нельзя лишить права на наследование даже при наличии завещания.
К таким лицам относятся:
- малолетние, несовершеннолетние и совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя;
- нетрудоспособная вдова или вдовец;
- нетрудоспособные родители.
Читайте также
Они имеют право наследовать половину части, которая принадлежала бы им в случае наследования по закону. Это право действует вне зависимости от содержания завещания.
Как обжаловать завещание в суде
Подать иск о признании завещания недействительным может любое лицо, права или интересы которого нарушены. Это могут быть:
- наследники по закону;
- наследники по другому завещанию;
- лица, имеющие право на обязательную долю;
- лица, в пользу которых составлено завещательное распоряжение.
Иск можно подать только после смерти завещателя, и рассматривает его суд по месту открытия наследства.
