Прогноз Financial Times на 2026 год

Авторы издания Financial Times составили прогноз о событиях, которые могут произойти в мире в 2026 году. Аналитики проанализировали все: от видения будущего войны в Украине и политических потрясений в США до появления домашних роботов-гуманоидов и серьезных рисков на рынке искусственного интеллекта.

Об Украине

Аналитики считают, что Зеленский не пойдет на вывод войск из Донбасса, поскольку это слишком рискованно для государства и идет вразрез Конституции.
Идея создания «ничейной» демилитаризованной зоны также выглядит нежизнеспособной, потому что она не подходит ни Киеву, ни Москве.
По прогнозу, Украина может сдаться только в случае внезапного и масштабного прорыва обороны, что сейчас выглядит маловероятным.

О технологиях и ИИ

Ожидается, что пузырь искусственного интеллекта лопнет. Рынок может упасть на 10−15%, однако технологические гиганты устоят. Несмотря на прогресс, ИИ все еще не сможет написать музыкальный хит, который бы возглавил мировые чарты.
FT прогнозирует, что 2026 год может стать началом эры домашних роботов-гуманоидов.
Коммерческий запуск квантового компьютера снова откладывается, хотя разработка уже на пороге реализации.

Об экономике и финансах

Мировые центробанки, за исключением Японии, будут продолжать снижать процентные ставки, а золото может превысить $5000 за унцию.
Китайский юань существенно не укрепится, а общий уровень торговых пошлин США прекратит рост.
В то же время, ожидается серия сложных банкротств частных компаний, а Tesla продолжит терять свою долю рынка в США, Китае и ЕС. При этом Африка опередит Азию по темпам роста ВВП.

О политике и власти

Республиканцы могут потерять большинство в Палате представителей США, что создает риск нового импичмента Дональда Трампа.
В Европе сохранится стабильность во Франции и изоляция партии АдГ в Германии, однако британские лейбористы могут показать слабый результат, поставив под удар позиции Кира Стармера.
В то же время Санаэ Такаичи удержит пост премьера Японии, а Лула да Силва снова выиграет президентские выборы в Бразилии.

О геополитике и обществе

На Ближнем Востоке не стоит ожидать нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем.
В социальной сфере гендерный разрыв в профессиональном спорте останется значительным: ни одна женщина-спортсменка не сможет войти в список 50 самых высокооплачиваемых атлетов мира.
По материалам:
Forbes.ua
