В 2026 году Налоговая запланировала 4,5 тысяч проверок бизнеса

В 2026 году Государственная налоговая служба запланировала 4 558 проверок, что на 5% меньше, чем в прошлом году. Преимущественно в поле зрение налоговиков попали компании — 78%.

Аналитики отмечают, что пик активности налоговиков предварительно приходится на март и апрель. А вот меньше всего визитов нанесут налоговики в начале года: всего 278 проверок.

Кому стоит ждать проверки Налоговой

Больше всего в этом году ГНС планирует уделить компаниям — на них приходится 78% или 3542 запланированные проверки.

В каждом пятом случае гостей из Налоговой стоит ждать ФЛП — 1016 проверок. А вот у бизнесов, по которым есть вопросы по НДФЛ, военному сбору и ЕСВ, запланировано только 258 проверок.

«Проблемных» компаний в перечне не так уж много:

у 5 бизнесов возбуждено дело о банкротстве,

3 компании в состоянии прекращения,

1 компания пытается восстановить платежеспособность посредством санации.

Больше всего проверок ждет компаний в сфере оптовой торговли и сельского хозяйства — по 21%.

С большим отрывом на третьем месте по запросу налоговиков оказались бизнесы, занимающиеся производством пищевых продуктов: 5% проверок.

Наиболее активными будут налоговики столицы и области — 1067 проверок, Днепропетровщины — 372 и Львовщины — 264 проверки.

Традиционно, ГНС придет и к крупнейшему бизнесу страны. Так, в перечне есть и компании, которые попали в десятку лучших в своей сфере по данным Индекса 2025. Речь идет о Нафтогазе Украины, Камет-сталь, МХП, Розетка и NOVUS.

