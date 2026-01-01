Каждый четвертый украинец меняет отрасль работы после переезда в Польшу
Украинцы по прибытии в Польшу часто меняют сферу занятости. Около 40% граждан Украины устраиваются на работу в другом секторе, чем тот, где они работали до миграции. Еще 25% находят работу в той же отрасли, а 24% не были экономически активными до приезда.
Об этом пишет inpoland, ссылаясь на отчет Польского экономического института (PIE).
Где работают украинцы в Польше
Согласно исследованию, восемь из десяти иммигрантов из Украины работают в трудоемких секторах с низким барьером входа.
Именно эти отрасли годами испытывают дефицит рабочей силы, что облегчает трудоустройство вновь прибывших.
Аналитики PIE отмечают, что такая структура занятости типична для первых лет пребывания мигрантов в новой стране.
Больше всего украинцев работает в:
- административных и вспомогательных услугах — 19,8%,
- промышленной переработке — 19,1%,
- строительстве — 13,5%,
- транспорте и складском хозяйстве — 12,1%,
- торговле и ремонте транспортных средств — 9,2%,
- гостинично-ресторанном бизнесе — 6,6%.
В гостиничной, туристической, торговой сферах и сфере услуг смена отрасли наиболее распространена — более половины работников раньше работали в другом секторе.
В специализированных областях, таких как здравоохранение, ІТ, образование и финансы, смена профессионального профиля встречается реже: около половины иммигрантов продолжают работать по специальности.
Эксперты отмечают, что со временем по мере приобретения языковых и профессиональных компетенций и устранения барьеров по признанию квалификаций позиции украинцев на польском рынке труда постепенно улучшаются.
Что изменится для работников в Польше с 2026 года
Следующий год принесет много изменений для польского рынка труда. Некоторые изменения вступят в силу в 2026 году, тогда как другие все еще ожидают законодательного одобрения. Ранее Finance.ua рассказывал, что изменится для работников в Польше с 2026 года.
