Каждый четвертый украинец меняет отрасль работы после переезда в Польшу

Украинцы по прибытии в Польшу часто меняют сферу занятости. Около 40% граждан Украины устраиваются на работу в другом секторе, чем тот, где они работали до миграции. Еще 25% находят работу в той же отрасли, а 24% не были экономически активными до приезда.

Об этом пишет inpoland, ссылаясь на отчет Польского экономического института (PIE).

Где работают украинцы в Польше

Согласно исследованию, восемь из десяти иммигрантов из Украины работают в трудоемких секторах с низким барьером входа.

Именно эти отрасли годами испытывают дефицит рабочей силы, что облегчает трудоустройство вновь прибывших.

Аналитики PIE отмечают, что такая структура занятости типична для первых лет пребывания мигрантов в новой стране.

Больше всего украинцев работает в:

административных и вспомогательных услугах — 19,8%,

промышленной переработке — 19,1%,

строительстве — 13,5%,

транспорте и складском хозяйстве — 12,1%,

торговле и ремонте транспортных средств — 9,2%,

гостинично-ресторанном бизнесе — 6,6%.

В гостиничной, туристической, торговой сферах и сфере услуг смена отрасли наиболее распространена — более половины работников раньше работали в другом секторе.

В специализированных областях, таких как здравоохранение, ІТ, образование и финансы, смена профессионального профиля встречается реже: около половины иммигрантов продолжают работать по специальности.

Эксперты отмечают, что со временем по мере приобретения языковых и профессиональных компетенций и устранения барьеров по признанию квалификаций позиции украинцев на польском рынке труда постепенно улучшаются.

Что изменится для работников в Польше с 2026 года

Следующий год принесет много изменений для польского рынка труда. Некоторые изменения вступят в силу в 2026 году, тогда как другие все еще ожидают законодательного одобрения. Ранее Finance.ua рассказывал, что изменится для работников в Польше с 2026 года.

