0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Каждый четвертый украинец меняет отрасль работы после переезда в Польшу

Мир
21
Каждый четвертый украинец меняет отрасль работы после переезда в Польшу
Каждый четвертый украинец меняет отрасль работы после переезда в Польшу
Украинцы по прибытии в Польшу часто меняют сферу занятости. Около 40% граждан Украины устраиваются на работу в другом секторе, чем тот, где они работали до миграции. Еще 25% находят работу в той же отрасли, а 24% не были экономически активными до приезда.
Об этом пишет inpoland, ссылаясь на отчет Польского экономического института (PIE).

Где работают украинцы в Польше

Согласно исследованию, восемь из десяти иммигрантов из Украины работают в трудоемких секторах с низким барьером входа.
Читайте также
Именно эти отрасли годами испытывают дефицит рабочей силы, что облегчает трудоустройство вновь прибывших.
Аналитики PIE отмечают, что такая структура занятости типична для первых лет пребывания мигрантов в новой стране.
Больше всего украинцев работает в:
  • административных и вспомогательных услугах — 19,8%,
  • промышленной переработке — 19,1%,
  • строительстве — 13,5%,
  • транспорте и складском хозяйстве — 12,1%,
  • торговле и ремонте транспортных средств — 9,2%,
  • гостинично-ресторанном бизнесе — 6,6%.
В гостиничной, туристической, торговой сферах и сфере услуг смена отрасли наиболее распространена — более половины работников раньше работали в другом секторе.
В специализированных областях, таких как здравоохранение, ІТ, образование и финансы, смена профессионального профиля встречается реже: около половины иммигрантов продолжают работать по специальности.
Читайте также
Эксперты отмечают, что со временем по мере приобретения языковых и профессиональных компетенций и устранения барьеров по признанию квалификаций позиции украинцев на польском рынке труда постепенно улучшаются.

Что изменится для работников в Польше с 2026 года

Следующий год принесет много изменений для польского рынка труда. Некоторые изменения вступят в силу в 2026 году, тогда как другие все еще ожидают законодательного одобрения. Ранее Finance.ua рассказывал, что изменится для работников в Польше с 2026 года.
По материалам:
inpoland
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems