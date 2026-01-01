Где самая дорогая продуктовая корзина в Европе Сегодня 16:04 — Мир

Где самая дорогая продуктовая корзина в Европе

Цены на продукты в Европе демонстрируют значительный разброс, согласно последним данным Евростата за 2024 год. Для сравнения используется индекс уровня цен, где средняя стоимость продовольственной корзины во всем Евросоюзе принимается за 100 условных единиц.

Об этом сообщает Euronews.

Продукты питания составляют в среднем 11,9% расходов домохозяйств в ЕС, но в некоторых странах, например Румыния, эта доля достигает 20%.

Швейцария остается самой дорогой страной в Европе по стоимости продуктов: цены там на 61,1% выше, чем в среднем по ЕС, что соответствует условной стоимости 161,1 евро за стандартную корзину.

За Швейцарией следуют еще две страны Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) — Исландия (146,3 евро) и Норвегия (130,6 евро).

Среди стран-членов ЕС самый высокий уровень цен зафиксирован в Люксембурге (125,7 евро), где продукты дороже на 25,7% по сравнению со средним показателем.

Где самое дешевое питание

Самая низкая стоимость продуктов среди 36 европейских государств — в Северной Македонии (73 евро), что на 27% дешевле, чем в среднем по ЕС.

А в пределах Евросоюза дешевле всего питаться в Румынии (74,6 евро), где цены на продукты на 25,4% ниже среднеевропейских.

К странам с заметно более дешевыми продуктами также относятся:

Турция — 75,7 евро;

Босния и Герцеговина — 82,5 евро;

Черногория — 82,6 евро;

Болгария — 87,1 евро.

Сербия и Албания остаются ниже среднеевропейского уровня.

В Западной Европе цены обычно выше. Например, цены на продукты минимум на 10% выше средних по ЕС в Дании, Ирландии, Франции, Австрии и Мальте.

Среди «большой четверки» ЕС цены выше средних в Италии и Германии, тогда как Испания (94,6 евро) на 5,4% дешевле среднего показателя по блоку.

