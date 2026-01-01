0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Где самая дорогая продуктовая корзина в Европе

Мир
41
Где самая дорогая продуктовая корзина в Европе
Где самая дорогая продуктовая корзина в Европе
Цены на продукты в Европе демонстрируют значительный разброс, согласно последним данным Евростата за 2024 год. Для сравнения используется индекс уровня цен, где средняя стоимость продовольственной корзины во всем Евросоюзе принимается за 100 условных единиц.
Об этом сообщает Euronews.

Где самая дорогая продуктовая корзина в Европе

Продукты питания составляют в среднем 11,9% расходов домохозяйств в ЕС, но в некоторых странах, например Румыния, эта доля достигает 20%.
Читайте также
Швейцария остается самой дорогой страной в Европе по стоимости продуктов: цены там на 61,1% выше, чем в среднем по ЕС, что соответствует условной стоимости 161,1 евро за стандартную корзину.
За Швейцарией следуют еще две страны Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) — Исландия (146,3 евро) и Норвегия (130,6 евро).
Среди стран-членов ЕС самый высокий уровень цен зафиксирован в Люксембурге (125,7 евро), где продукты дороже на 25,7% по сравнению со средним показателем.

Где самое дешевое питание

Самая низкая стоимость продуктов среди 36 европейских государств — в Северной Македонии (73 евро), что на 27% дешевле, чем в среднем по ЕС.
Читайте также
А в пределах Евросоюза дешевле всего питаться в Румынии (74,6 евро), где цены на продукты на 25,4% ниже среднеевропейских.
К странам с заметно более дешевыми продуктами также относятся:
  • Турция — 75,7 евро;
  • Босния и Герцеговина — 82,5 евро;
  • Черногория — 82,6 евро;
  • Болгария — 87,1 евро.
Сербия и Албания остаются ниже среднеевропейского уровня.
В Западной Европе цены обычно выше. Например, цены на продукты минимум на 10% выше средних по ЕС в Дании, Ирландии, Франции, Австрии и Мальте.
Среди «большой четверки» ЕС цены выше средних в Италии и Германии, тогда как Испания (94,6 евро) на 5,4% дешевле среднего показателя по блоку.
По материалам:
Главком
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems