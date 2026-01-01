0 800 307 555
Где в мире живет больше всего людей

Мир
24
Мир давно перестал быть «сельским», и большинство людей живут в городах — и не просто в городах, а в огромных агломерациях, где счет идет на десятки миллионов. Это не постоянно столицы. И не всегда те города, которые первыми приходят в голову.
Об этом пишет Visual Capitalist.
По актуальным международным оценкам лидерство удерживают Азия и Африка. Китай и Индия вместе занимают наибольшую долю в топ-30 городах, включая Шанхай, Гуанчжоу, Нью-Дели и Мумбаи.

Кто на первом месте

Самым большим городом мира сегодня считается Джакарта в Индонезии. Если считать всю агломерацию, а не только административные границы, там живет около 42 миллионов человек. Это почти как население всей большой страны, сжатое в одном урбанистическом городе.
Далее — Дакка (Бангладеш). Здесь более 36 млн жителей, плотная застройка, постоянный приток людей из сельских районов.
И замыкает тройку Токио (Япония) — около 33 миллионов человек. Несмотря на демографические проблемы Японии, столичный регион все еще гигантский.
Азия — в лидерах

В ТОП-30 крупнейших городов мира большинство — азиатские. Нью-Дели, Шанхай, Гуанчжоу, Манила, Сеул. Каждый из них — 20−30 миллионов жителей, если смотреть шире, чем просто центр города.
Причины здесь не сложны и связаны с большим населением этих стран. Плюс — быстрая урбанизация, постоянный переезд людей в поисках работы.

Мегаполисы на других континентах

Впрочем, мегаполисы есть не только там. В Африке в мировой топ входит Каир — более 25 миллионов человек. В Южной Америке стабильно в лидерах держится бразильский Сан-Паулу, где проживает около 19 миллионов человек.
В Северной Америке лидером остается Мехико — более 17 миллионов жителей. В США в список попадают Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Они уступают азиатским гигантам, но это все равно агломерации с десятками миллионов людей, если учесть пригород.
Novyny.live
